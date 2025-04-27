HMGS SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI || 2025 HMGS/1 sınav soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir?

27 Nisan 2025'te düzenlenen Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) tamamlandı. Adaylar, 155 dakika içinde 120 soruyu yanıtladı. Sınavın ardından 2025 HMGS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, 2025 HMGS /1 sınav soruları ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM ile 2025 HMGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...
HMGS/1 SINAVI TAMAMLANDI!
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 HMGS/1 sınavı, 5.912 adayın katılımıyla 17 ilde yapıldı. Adaylar, 120 soruyu 155 dakikada yanıtladı. Sınavın ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
HMGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2025-HMGS/1) temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın (2025-HMGS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 13.55'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.''
HMGS/1 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.
HMGS SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre HMGS/1 sonuçları, 22 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.