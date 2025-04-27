HMGS SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI || 2025 HMGS/1 sınav soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir?

27 Nisan 2025'te düzenlenen Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) tamamlandı. Adaylar, 155 dakika içinde 120 soruyu yanıtladı. Sınavın ardından 2025 HMGS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, 2025 HMGS /1 sınav soruları ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM ile 2025 HMGS soruları ve cevapları görüntüleme ekranı...