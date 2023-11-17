Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da Horma Kanyonu ziyarete kapatıldı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 17:00 Son Güncelleme: 17.11.2023 17:34

Kastamonu'da Horma Kanyonu ziyarete kapatıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu, bakım onarım çalışmaları kapsamında ziyarete kapatıldı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kastamonu’da Horma Kanyonu ziyarete kapatıldı

Kastamonu turizmine katkı sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında yapılan ahşap yürüyüş yolu her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

3 kilometre uzunluğundaki ahşap platform, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle bakım onarım çalışmalarının gerçekleştirilmesi için ziyarete kapatıldı.

Pınarbaşı Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Horma Kanyonu yürüyüş platformu tamirat ve tadilat çalışmaları sebebiyle kapalıdır. Ziyarete açıldığında gerekli bilgilendirme yapılacak olup anlayışınız için teşekkür ederiz."

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Kastamonu'da Horma Kanyonu ziyarete kapatıldı
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