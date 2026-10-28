Hortum faciası Antalya’da 4 can aldı

Antalya'da etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, Kepez ilçesinde faciaya yol açtı. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde akşam saatlerinde meydana gelen hortum, işçilerin konakladığı iki konteyneri adeta karton kutu gibi savurdu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle konteynerler parçalanırken, şantiyedeki kule vinç de devrildi.

Hortumun şiddetiyle savrulan konteyner içerisinde bulunan 5 işçi çevreye savruldu. İhbarla olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 1 işçi, hastanede ise 3 işçi hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan 1 işçinin hastanedeki tedavisi devam ederken, feci olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Feci hortumda hayatını kaybeden işçilerin o sırada konteynerde Galatasaray- Fenerbahçe derbisini izlediği ortaya çıktı.

200 METREDE ETKİLİ OLDU

Antalya Valisi Hulusi Şahin, olayda 9 aracın hasar gördüğünü, konteynerlerden kopan bazı parçaların yüzlerce metre uzağa savrularak bir anaokulunun çatısına kadar ulaştığını açıkladı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise "4 işçimizin hayatına mal olan hortum 200 metrelik bir alanda etkili oldu" ifadelerini kullandı.

CENAZELER UĞURLANDI

Adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kimlik tespitleri yapılan Suriye uyruklu İsa El Nevvaf, Salah Muhammet El Naim, Muhammet Emin El Naim ve Türk işçi Aycan Kılınç'ın (30) cenazeleri acılı ailelerine teslim edildi. Kılınç'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Niğde'ye götürülürken, diğer işçilerin ise Suriye'nin Dakka kentinde toprağa verileceği öğrenildi.





'HER YER SAVAŞALANI GİBİYDİ'

Mahallelilerden Turan Işık, "Hortum öyle bir yükseldi ki göz gözü görmedi. Ses ve uğultu duyduk. Çocuklarım camın önündeydi. Bir baktık iş işten geçmiş her yer savaş alanı gibiydi. Çok büyük bir afet. Hortum metrelerce sürüklemiş. Yağışın peşinden afet koptu. Birkaç yere savrulmuş konteynerler. Acı bir olay. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.





4 İSME GÖZALTI

Kepez'de hortumla birlikte savrulan ve 4 işçinin ölümüne neden olan inşaat sahası sorumluluarı hakkında soruşturma açıldı. Müteahhit M.Ç. ve Ş.Ç. çifti ile iş güvenliği uzmanı İ.A. ve şantiye şefi D.K.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör