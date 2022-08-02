HPV aşısı nedir? HPV aşısı kaç doz, fiyatı ne kadar, ücretsiz mi?

HPV AŞISI NEDİR?

HPV aşısının onaylanan 3 çeşidi vardır. Aşılar 0, 1 veya 2 ve 6. ayda kas içerisine enjektör ile uygulanır. Her 2 ve 6. ayda aşı yinelenir. İçerdiği HPV tiplerine bağlı şekilde siğil oluşumunu ve kanser gelişimini önler. Aşının birincil amacı virüsü koruma altına almaktır. Profilaktik (koru amaçlı) olan aşı, 9-26 arasındaki çocuklar ve erişkinler için onay almıştır. Ancak daha önce HPV ile enfekte olmamış 24-45 yaş arasındaki kadınlarda da aşı uygulanabilir. Aşı tek başına yeterli olmadığından hücre testi kontrollerine katılmak da gerekir. Hem aşı yaptırmış hem de hücre testi kontrollerine katılmak bu hastalığa karşı iyi bir korunma yöntemi olmaktadır.