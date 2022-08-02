HPV aşısı nedir? HPV aşısı kaç doz, fiyatı ne kadar, ücretsiz mi?

HPV aşısıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "HPV aşısı nedir, kaç doz, fiyatı ne kadar, ücretsiz mi?" şeklindeki sorulara cevap aramayı sürdürüyor.
HPV aşısı detayları ve tüm bilgiler şöyle;
HPV aşısının onaylanan 3 çeşidi vardır. Aşılar 0, 1 veya 2 ve 6. ayda kas içerisine enjektör ile uygulanır. Her 2 ve 6. ayda aşı yinelenir. İçerdiği HPV tiplerine bağlı şekilde siğil oluşumunu ve kanser gelişimini önler. Aşının birincil amacı virüsü koruma altına almaktır. Profilaktik (koru amaçlı) olan aşı, 9-26 arasındaki çocuklar ve erişkinler için onay almıştır. Ancak daha önce HPV ile enfekte olmamış 24-45 yaş arasındaki kadınlarda da aşı uygulanabilir. Aşı tek başına yeterli olmadığından hücre testi kontrollerine katılmak da gerekir. Hem aşı yaptırmış hem de hücre testi kontrollerine katılmak bu hastalığa karşı iyi bir korunma yöntemi olmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşılamadığı, 500 TL'nin üzerinde fiyatı olan HPV aşısı, yurt dışından Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) aracılığıyla temin edilebiliyor. Kimi ülkelerde zorunlu olarak ergenlik öncesi uygulanan bu aşı, erkeklerde penis kanserine, kadınlarda ise rahim ağzı kanserine yol açabilen HPV'ye karşı koruyucu etkiye sahiptir.
HPV aşısını Sosyal Güvenlik Kurumu karşılamaz. HPV aşısı İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Antalya, Bursa, Diyarbakır ve diğer çoğu şehirde hastanelerde yapılır. Her ne kadar HPV aşısını bir yan etkisi bulunmasa da olası bir alerjik reaksiyona karşı HPV aşısının hastanelerde yapılması daha sağlıklıdır.
HPV aşısını devlet karşılamamaktadır. Ancak ilerleyen zamanlarda HPV aşısı fiyatlarının daha da düşeceği söylenmektedir. İlerleyen dönemde ülke ekonomisi de göz önünde bulundurularak özellikle kadınlarda 9-12 yaşından sonra rutin aşı programına alınabileceği düşünülür. Ancak bununla ilgili şu anda herhangi bir çalışma yoktur. Yabancı ülkelerin bazılarında bu aşı kızlarda rutin aşı programına dahil edilmiştir. Avustralya'da ise erkekler dahi aşı programına alınmıştır. Ülkemizde 2020 yılı itibari ile HPV aşısı devlet tarafından karşılamıyor.
Dörtlü aşının maya alerjisi olan kişilere yapılmaması gerekir. Çünkü bu aşı mayada üretilmektedir.
Eğer kişinin ateşli, orta veya ciddi derecede hastalığı varsa hastalığın geçmesi beklenir, aşı yapılmaz.
İkili aşı ise yine üretim tekniği yüzünden kişinin lateks tarzı materyallere duyarlılığı varsa yapılmaz.
Gebelerde ise normal şartlarda yapılması önerilmemektedir ancak literatürde rastlanan olgularda aşılanmış anneden doğan bebeklerde olumsuz bir etki görüldüğüne rastlanmamaktadır.
HPV aşısının kaç kez yapıldığı merak edilmektedir. Bu aşı 10 yıl ve hatta daha uzun süre koruma sağlar. O yüzden ömür boyunca bir ya da iki kez yapılabilir. HPV aşısı uygularken kaç kez aşı enjekte edildiği ise yaşa göre değişir. 9 yaşından itibaren kız ve erkeklere HPV aşısı yapılabilir. 9-14 (14 yaş dahil) yaş arası 2 doz HPV aşısı tavsiye edilmektedir. 14-26 (26 yaş dahil) yaş arası ise 3 doz HPV aşısı önerilmektedir. HPV aşısı doz aralıkları ise yaşa göre değişebilir.
HPV aşısı ilk doz sırasında kişi 9 – 14 yaş arasındaysa ( 14 yaş dahil)
İlk doz HPV aşısı: Belirlenen bir tarihte
İkinci doz HPV aşısı: İlk HPV enjeksiyonundan 6 ay sonra
HPV aşısı ilk doz sırasında kişi 15-26 yaş arasındaysa ( 26 yaş dahil )
İlk doz HPV aşısı: Belirlenen bir tarihte
İkinci doz HPV aşısı: İlk HPV enjeksiyondan 2 ay sonra (İlk dozdan sonra bir aydan önce olmayacak şekilde)
Üçüncü doz HPV aşısı: İlk HPV enjeksiyondan 6 ay sonra (İkinci dozdan sonra 3 aydan önce olmayacak şekilde)
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