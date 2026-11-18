Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HPV aşısının aşı takvimine alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Dünya Sağlık Örgütü
verilerine göre Türkiye'nin servikal kanser görülme sıklığı açısından "düşük sıklıkta vaka görülen'' ülke grubunda yer aldığını belirten Bakan Memişoğlu, "Ülkemizde serviks (rahim ağzı) kanseri, kadınlarda en sık görülen 10. kanser türü. Alanında uzman akademisyenlerimizin yer aldığı bilim kurulunca HPV aşısının aşı takvimine alınmasıyla ilgili bilimsel değerlendirmeler ise devam ediyor" diye konuştu. Bakan Memişoğlu, "Ülkemizdeki aşı reddi, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşüktür. 8 aşıyı ülkemizde üreteceğiz" şeklinde konuştu.