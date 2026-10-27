Hücre hortumu faciası: 4 ölü 1 yaralı

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı kentte hortum gece saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Sağanak yağış ile birlikte bölgede ortaya çıkan hücre hortumu şantiyede işçilerin kaldığı 2 konteynırı savurdu. Olay anında inşaat sahasında bulunan vinci devirdi. Çevredeki vatandaşlar gördükleri olay karşısında büyük korku yaşadı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü korkunç olayda bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı bir işçiye müdahale ederek ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yetkililer yaşanan olayda 4 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin ise yaralandığını belirledi.

Yaşanan olayın ardından olay yerine gelen Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alıp incelemelerde bulundu. Vali Şahin, "Kepez ilçesinde saat 23.00 sıralarında site inşaatında şantiye ve konteynerlerin olduğu yerde bir hücre hortum oluştuğunu ve buradaki 2 konteyneri parçalayıp içindeki işçiyi savurduğunu söyledi. Vali Şahin, "2 işçimiz olay yerinde 2 işçimiz ise hastanede vefat etti. 1 İşçi yaralandı, durumu iyi. Şu anda olay yerinde aramalarımız devam ediyor teyitleşiyoruz. Başka bir yaralı ya da cenaze var mı bunu anlamaya çalışıyoruz. Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız. Şehrin başka bir noktasında hortum ihbarı olmadı. Sadece burada hücre hortum ortaya çıktı ve yine sadece burada 2 konteyneri paramparça eden hortumla karşı karşıyayız. Yakın konteynerlerde de bir şey yok. Bugün il koordinasyon kurulu toplantısında meteoroloji bölge müdürümüz sonum yaptı ve ekstrem olaylara hazır olmamız gerektiğini söylemişti. Akşamında böyle bir olayla karşı karşıya kaldık, ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum, kimlikleri tespit ediliyor" dedi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Müteahhit ve şantiye şefinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı!