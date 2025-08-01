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Giriş Tarihi: 1.8.2025 19:12 Son Güncelleme: 1.8.2025 19:12

HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI: ÖSYM ile devlet ve özel üniversitelerde hukuk puanları ve kontenjan bilgileri

YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, hukuk fakültelerinin taban puanlarını ve sıralamalarını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda, bölümlere ait taban puanlar ve özel koşullar detaylı şekilde yer aldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerin hukuk fakülteleri yoğun ilgi görürken, adaylar güncel puan bilgilerini merak ediyor. Hukuk bölümü taban puanları ve sıralamalarıyla ilgili detaylar ÖSYM kılavuzunda yer alıyor. İşte merak edilen bilgiler...

HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI: ÖSYM ile devlet ve özel üniversitelerde hukuk puanları ve kontenjan bilgileri

YKS tercih süreci 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Hukuk fakültelerini hedefleyen adaylar, üniversitelerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. Tercih listelerini oluştururken bu veriler büyük önem taşıyor. Peki, 2025 yılı hukuk taban puanları ve sıralamaları açıklandı mı? İşte detaylar...

HUKUK TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
2025 yılı hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS tercih süreci tamamlandıktan sonra netleşecek. ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzunda ise üniversitelerin geçen yıla ait taban puanları yer alıyor. 2024 yılına ait hukuk puan ve sıralamalarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

YKS 2024 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite Program Adı
Öğretim Süresi		 Taban Başarı Sırası
2024
2023
2022
2021		 Taban Puan
2024
2023
2022
2021
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(Fransızca) (4 Yıllık)
425
340
164
213
506,5822
522,67095
528,44829
486,66416
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
1.240
1.284
1.741
---
483,20477
496,68948
491,72665
---
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
3.225
3.242
4.387
5.124
456,38332
471,29194
468,87573
412,36835
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
4.056
4.090
6.201
7.224
451,05389
463,98076
459,60861
403,80887
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
5.560
4.539
5.405
5.691
444,70971
460,70338
463,33829
409,97264
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
9.005
6.174
9.118
10.097
434,45672
451,03838
448,37359
395,32255
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
9.139
6.380
11.196
14.341
434,17471
450,06356
442,30434
386,29847
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
11.385
8.130
11.620
13.485
429,47532
442,37963
441,24906
387,94343
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
13.391
9.239
14.264
18.707
425,69776
438,49993
435,58315
379,14273
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
15.901
10.317
16.942
22.087
421,39513
435,47497
431,16372
374,46082
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
16.194
9.736
13.564
16.705
420,90354
436,94725
436,98778
382,29098
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
19.038
11.141
16.617
20.854
416,87153
433,57989
431,65218
376,05852
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
20.025
13.045
17.312
21.937
415,62521
429,93886
430,65047
374,66912
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
21.451
13.166
19.178
24.254
413,85285
429,72506
428,33915
371,69973
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
21.528
13.084
18.728
23.180
413,7339
429,87547
428,86893
373,03396
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (Gemlik)		 Hukuk

(4 Yıllık)
24.427
15.492
22.378
26.231
410,16926
426,17612
424,80483
369,46364
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
25.940
16.929
22.769
28.021
408,51846
424,21107
424,40418
367,47440
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
29.773
20.567
27.712
34.645
404,42743
419,88043
419,82169
360,92737
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
29.824
23.926
---
---
404,38674
416,42634
---
---
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
32.985
21.410
27.255
32.539
401,31768
418,96471
420,21523
362,88286
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
35.621
21.116
26.586
32.004
398,85671
419,26465
420,78835
363,40608
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
35.752
24.202
30.052
35.728
398,74042
416,16303
417,91887
359,94293
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
36.096
26.062
32.135
34.742
398,43499
414,42924
416,29557
360,83904
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
37.541
26.208
31.550
34.689
397,19852
414,30344
416,76291
360,88970
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
38.298
26.643
33.164
39.728
396,56895
413,94185
415,55713
356,58812
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
39.338
28.382
36.972
43.291
395,71432
412,42116
412,80912
353,64680
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
41.263
28.668
34.834
35.965
394,19152
412,20157
414,28553
359,72975
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba)		 Hukuk

(4 Yıllık)
41.290
28.789
36.180
38.555
394,16886
412,10178
413,34739
357,53965
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi		 Hukuk

(4 Yıllık)
43.254
33.447
39.504
43.190
392,64817
408,33832
411,08003
353,75138

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, YKS tercih işlemleri 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden bireysel olarak yapacak. Tercih işlemleri, elektronik ortamda tamamlanacak ve tercihler internet üzerinden ÖSYM'ye iletilerek geçerli hale gelecektir.

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI: ÖSYM ile devlet ve özel üniversitelerde hukuk puanları ve kontenjan bilgileri
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