HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI: ÖSYM ile devlet ve özel üniversitelerde hukuk puanları ve kontenjan bilgileri

YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, YKS tercih işlemleri 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden bireysel olarak yapacak. Tercih işlemleri, elektronik ortamda tamamlanacak ve tercihler internet üzerinden ÖSYM'ye iletilerek geçerli hale gelecektir.

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