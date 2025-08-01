HUKUK BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI: ÖSYM ile devlet ve özel üniversitelerde hukuk puanları ve kontenjan bilgileri

YKS tercih süreci 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Hukuk fakültelerini hedefleyen adaylar, üniversitelerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini araştırıyor. Tercih listelerini oluştururken bu veriler büyük önem taşıyor. Peki, 2025 yılı hukuk taban puanları ve sıralamaları açıklandı mı? İşte detaylar...
HUKUK TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
2025 yılı hukuk fakültesi taban puanları ve başarı sıralamaları, YKS tercih süreci tamamlandıktan sonra netleşecek. ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzunda ise üniversitelerin geçen yıla ait taban puanları yer alıyor. 2024 yılına ait hukuk puan ve sıralamalarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
YKS 2024 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
|Üniversite
|Program Adı
Öğretim Süresi
|Taban Başarı Sırası
2024
2023
2022
2021
|Taban Puan
2024
2023
2022
2021
|GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(Fransızca) (4 Yıllık)
|
425
340
164
213
|
506,5822
522,67095
528,44829
486,66416
|BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
1.240
1.284
1.741
---
|
483,20477
496,68948
491,72665
---
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
3.225
3.242
4.387
5.124
|
456,38332
471,29194
468,87573
412,36835
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
4.056
4.090
6.201
7.224
|
451,05389
463,98076
459,60861
403,80887
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
5.560
4.539
5.405
5.691
|
444,70971
460,70338
463,33829
409,97264
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
9.005
6.174
9.118
10.097
|
434,45672
451,03838
448,37359
395,32255
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
9.139
6.380
11.196
14.341
|
434,17471
450,06356
442,30434
386,29847
|TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
11.385
8.130
11.620
13.485
|
429,47532
442,37963
441,24906
387,94343
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
13.391
9.239
14.264
18.707
|
425,69776
438,49993
435,58315
379,14273
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
15.901
10.317
16.942
22.087
|
421,39513
435,47497
431,16372
374,46082
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
16.194
9.736
13.564
16.705
|
420,90354
436,94725
436,98778
382,29098
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
19.038
11.141
16.617
20.854
|
416,87153
433,57989
431,65218
376,05852
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
20.025
13.045
17.312
21.937
|
415,62521
429,93886
430,65047
374,66912
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
21.451
13.166
19.178
24.254
|
413,85285
429,72506
428,33915
371,69973
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
21.528
13.084
18.728
23.180
|
413,7339
429,87547
428,86893
373,03396
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi (Gemlik)
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
24.427
15.492
22.378
26.231
|
410,16926
426,17612
424,80483
369,46364
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
25.940
16.929
22.769
28.021
|
408,51846
424,21107
424,40418
367,47440
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
29.773
20.567
27.712
34.645
|
404,42743
419,88043
419,82169
360,92737
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
29.824
23.926
---
---
|
404,38674
416,42634
---
---
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
32.985
21.410
27.255
32.539
|
401,31768
418,96471
420,21523
362,88286
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
35.621
21.116
26.586
32.004
|
398,85671
419,26465
420,78835
363,40608
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
35.752
24.202
30.052
35.728
|
398,74042
416,16303
417,91887
359,94293
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
36.096
26.062
32.135
34.742
|
398,43499
414,42924
416,29557
360,83904
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
37.541
26.208
31.550
34.689
|
397,19852
414,30344
416,76291
360,88970
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
38.298
26.643
33.164
39.728
|
396,56895
413,94185
415,55713
356,58812
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
39.338
28.382
36.972
43.291
|
395,71432
412,42116
412,80912
353,64680
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
41.263
28.668
34.834
35.965
|
394,19152
412,20157
414,28553
359,72975
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba)
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
41.290
28.789
36.180
38.555
|
394,16886
412,10178
413,34739
357,53965
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|
43.254
33.447
39.504
43.190
|
392,64817
408,33832
411,08003
353,75138
YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, YKS tercih işlemleri 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Adaylar, tercihlerini T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle, ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden bireysel olarak yapacak. Tercih işlemleri, elektronik ortamda tamamlanacak ve tercihler internet üzerinden ÖSYM'ye iletilerek geçerli hale gelecektir.
2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ