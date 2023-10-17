Hükümet Kadın oyuncuları kim, konusu ne? Star Tv Hükümet Kadın nerede çekildi, hangi köyde?

Hükümet Kadın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi sorusu yanıt arıyor. Star Tv ekranlarında bu akşam yayımlanacak olan film, gerçek bir hikayeyi anlatmaktadır.
Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.
Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.
Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği komedi filmi Güneydoğu'da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının, sekiz çocuklu Xate'nin hikâyesini beyazperdeye aktarıyor. Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor.
Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor.
BKM Film imzasıyla beyaz perdeyle buluşan Hükümet Kadın filminin yönetmenliği ve senaryosu Sermiyan Midyat'a ait. Hükümet Kadın filmi 2013 yılında vizyona girdi ve Hükümet Kadın 2 adında bir de devam filmi bulunuyor.
Demet Akbağ – Xate
Sermiyan Midyat – Faruk
Mahir İpek – Ikram
Gülhan Tekin – Fehime
Burcu Gönder – Güle
Ercan Kesal – Aziz Veysel
Nazmi Kırık – Ferhat
Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla – Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu – Ögretmen
Bülent Çolak – Baran
Haki Biçici – Behçet
Renan Bilek – Müfettis Tugrul
Kemal Uçar – Komutan Celal