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Giriş Tarihi: 17.10.2023 14:16

Hükümet Kadın oyuncuları kim, konusu ne? Star Tv Hükümet Kadın nerede çekildi, hangi köyde?

Hükümet Kadın konusu ne, gerçek hikaye mi sorusu gündemdeki yerini koruyor. 17 Ekim 2023 tarihinde Star Tv ekranlarında yer alacak. 2013 tarihli yapımın başrol oyuncuları arasında ise Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Ercan Kesal gibi isimler yer almakta. Bu noktada, “Hükümet Kadın nerede çekildi, hangi köyde?” sorusu yanıt aramakta. Gerçek bir hikayeyi konu alan yapım, komedi türünde yer alıyor. Peki, Hükümet Kadın oyuncuları kim? Hükümet Kadın kimin hikayesi? İşte, konu hakkında son detaylar

Hükümet Kadın oyuncuları kim, konusu ne? Star Tv Hükümet Kadın nerede çekildi, hangi köyde?

Hükümet Kadın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi sorusu yanıt arıyor. Star Tv ekranlarında bu akşam yayımlanacak olan film, gerçek bir hikayeyi anlatmaktadır.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU

Midyat'ta yaşayan, 8 çocuk annesi Xate okuma yazması olmayan bir kadındır. Fakat çevresindekilerden tek farkı kocasının Midyat Belediye Başkanı olmasıdır. Bir gün, hiç beklenmedik biçimde kendisini Midyat'ın Belediye Başkanı olarak bulur! Ev kadını olarak ne kadar işinde iyiyse, çocuklarına rağmen Başkanlığı da o kadar iyi götürmeye niyetlidir.

Kısa zamanda 'Hökümet' gibi kadın olduğunu kanıtlayan Xate, her türlü problemi de kendi kadınca yöntemleriyle çözmenin yolunu bulur. Artık sadece Midyat halkı için değil, ülkedeki diğer insanlar için bile hayat eskisi gibi olmayacaktır.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın yazıp yönettiği komedi filmi Güneydoğu'da yaşayan ve görev yapan ilk kadın belediye başkanının, sekiz çocuklu Xate'nin hikâyesini beyazperdeye aktarıyor. Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor.

HÜKÜMET KADIN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri Mardin'in Midyat ilçesinde gerçekleştirilen filmin başrollerinde Demet Akbağ, Ercan Kesal ve Bülent Çolak bulunuyor.

BKM Film imzasıyla beyaz perdeyle buluşan Hükümet Kadın filminin yönetmenliği ve senaryosu Sermiyan Midyat'a ait. Hükümet Kadın filmi 2013 yılında vizyona girdi ve Hükümet Kadın 2 adında bir de devam filmi bulunuyor.

HÜKÜMET KADIN OYUNCULARI

Demet Akbağ – Xate

Sermiyan Midyat – Faruk

Mahir İpek – Ikram

Gülhan Tekin – Fehime

Burcu Gönder – Güle

Ercan Kesal – Aziz Veysel

Nazmi Kırık – Ferhat

Cezmi Baskın – Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla – Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu – Ögretmen

Bülent Çolak – Baran

Haki Biçici – Behçet

Renan Bilek – Müfettis Tugrul

Kemal Uçar – Komutan Celal

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Hükümet Kadın oyuncuları kim, konusu ne? Star Tv Hükümet Kadın nerede çekildi, hangi köyde?
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