Hurda sandığı lamba servet değerinde çıktı! Altındaki imza her şeyi değiştirdi

Sıradan ve eski bir ev eşyası gibi görünen lamba, uzman incelemesinin ardından sanat dünyasının önemli tasarımlarından biri olarak değerlendirildi. Açık artırmaya çıkarılan eser, 251 bin euroya (yaklaşık 14 milyon 76 bin lira) satılarak sanatçısına ait lamba kategorisinde rekor kırdı.
BİR YIL BOYUNCA DOLAPTA BEKLEDİ
Fransa'nın kuzeyindeki Valenciennes yakınlarında yaşayan kadın, 2024 yılında bir bit pazarını gezerken siyah seramik lambayı gördü. Tasarımını beğendiği ürünü 20 euroya satın aldı. Ancak evine götürdüğü lambayı sergileyecek uygun bir yer bulamayınca dolaba kaldırdı.
Aradan yaklaşık bir yıl geçtikten sonra annesinin evini düzenleyen kızı, dolapta duran lambayı fark etti. Lambayı eline aldığında alt kısmında kazınmış bir imza ve alfa işareti bulunduğunu gördü. İmzayı araştıran genç kadın, bunun ünlü Fransız seramik sanatçısı Georges Jouve'ye ait olabileceğini keşfetti.
LAMBANIN GERÇEK SAHİBİ BELLİ OLDU
Aile, lambanın gerçek değerini öğrenmek için Paris'teki NEO Enchères müzayede evine başvurdu. Uzmanların yaptığı incelemede eserin Georges Jouve tarafından tasarlandığı doğrulandı.
1910-1964 yılları arasında yaşayan Jouve, savaş sonrası Fransız seramik sanatının önemli isimleri arasında gösteriliyor. Siyah sırlı seramik eserleriyle tanınan sanatçının imzasını taşıyan lambanın herhangi bir çatlağının bulunmaması ve iyi durumda korunmuş olması da değerini artıran unsurlar arasında yer aldı.
Uzmanlar, eserin açık artırma öncesindeki değerini 80 bin ile 120 bin euro arasında tahmin etti.
AÇIK ARTIRMADA TAHMİNLERİ GERİDE BIRAKTI
29 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen açık artırmada koleksiyonerlerin yoğun ilgi gösterdiği lamba, tahmin edilen fiyatın çok üzerine çıktı. Salonda ve telefon üzerinden teklif veren alıcıların rekabeti sonucunda eser, alıcı komisyonu dahil 251 bin euroya satıldı.
Yaklaşık 14 milyon 76 bin liraya karşılık gelen bu satış, Georges Jouve imzalı bir lamba için açık artırmalarda ulaşılan en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Böylece 20 euroya alınan eser, satın alma fiyatının 12 bin katından fazla bir değere ulaşmış oldu.
SATIŞTAN SONRA BİLE KİMLİKLERİ GİZLİ KALDI
Lambayı satın alan kadın ve kızı, kimliklerini kamuoyuyla paylaşmamayı tercih etti. Eseri satın alan kişinin ise Avrupalı bir koleksiyoner olduğu belirtildi.
Müzayede evinin başkanı Quentin Charraudeau, ailenin satış sonucunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadığını aktardı. Sıradan bir bit pazarı alışverişi olarak başlayan hikaye, sanat dünyasında dikkat çeken rekor satışlardan birine dönüştü.