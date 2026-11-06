Hurda sandığı lamba servet değerinde çıktı! Altındaki imza her şeyi değiştirdi

AÇIK ARTIRMADA TAHMİNLERİ GERİDE BIRAKTI

29 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen açık artırmada koleksiyonerlerin yoğun ilgi gösterdiği lamba, tahmin edilen fiyatın çok üzerine çıktı. Salonda ve telefon üzerinden teklif veren alıcıların rekabeti sonucunda eser, alıcı komisyonu dahil 251 bin euroya satıldı.

Yaklaşık 14 milyon 76 bin liraya karşılık gelen bu satış, Georges Jouve imzalı bir lamba için açık artırmalarda ulaşılan en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti. Böylece 20 euroya alınan eser, satın alma fiyatının 12 bin katından fazla bir değere ulaşmış oldu.