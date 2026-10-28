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Giriş Tarihi: 28.10.2026 20:28

Husumetli aileler arasında kavga! 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Yusuf Eyyüp Sarı Yusuf Eyyüp Sarı
Husumetli aileler arasında kavga! 3 yaralı
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Olay, Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Nusret Banka (41), Nesih Göreke (42) ve Salih Yeçtekin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulanslarla Siverek ve Hilvan devlet hastanelerine kaldırıldı. Olayın ardından hastane ve mahallede güvenlik önlemleri alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA
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Husumetli aileler arasında kavga! 3 yaralı
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