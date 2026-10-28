Husumetli aileler arasında kavga! 3 yaralı

Olay, Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Nusret Banka (41), Nesih Göreke (42) ve Salih Yeçtekin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulanslarla Siverek ve Hilvan devlet hastanelerine kaldırıldı. Olayın ardından hastane ve mahallede güvenlik önlemleri alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör