Husumetli oldukları kişinin iş yerine ateş açtılar: 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Diğer şüpheli ise boş kovanları toplayıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Kamera görüntüleri inceleyen ekipler, ateş eden kişinin E.H. (18), kovanları toplayan kişinin de A.H.A. olduğunu, olayın ardından da kıyafetlerini değiştirdiklerini belirledi. Adresleri tespit edilen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ifadelerinde iş yeri sahibi A.H.G. ile aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olduğu bu nedenle olayı gerçekleştirdiklerini söyledi. E.H. ve A.H.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör