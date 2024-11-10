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Giriş Tarihi: 10.11.2024 09:45

Husumetlisi tarafından bıçakla öldürüldü

Konya’da 40 yaşındaki Cihan Öcal, husumetli olduğu A.Ö. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

DHA
Husumetlisi tarafından bıçakla öldürüldü

Konya'nın Kulu İlçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı saldırı olayı, 20.00 sıralarında Beşkardaş Mahallesi'nde meydana geldi.

A.Ö. ile husumetlisi 2 çocuk babası besici Cihan Öcal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. A.Ö., tartışmanın büyümesi üzerine Öcal'ı bacağından bıçakladı. Öcal kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Öcal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Husumetlisi tarafından bıçakla öldürüldü
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