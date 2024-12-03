Huzurevi sakinleri emin ellerde

Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde huzurevi sakinlerine yönelik geriatri hizmeti veriliyor. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Geriatri Uzmanı Dr. Kübra Altunkalem Seydi ve hemşireler, huzurevinde kalan yaşlıları muayene edip tetkiklerini değerlendiriyor ve kullandığı ilaçları gözden geçiriyor. Huzurevinde kalan 110 yaşlının kronik hastalıklarını ve mevcut tedavilerini gözden geçiren ekip, huzurevi sakinlerinin uygunsuz ilaçlar kullanmasını engelliyor.İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi koordinesinde sağlık ekiplerinin huzurevinde hizmet verdiğini söyledi. Huzurevi sakinlerinin kullandığı ilaçları da gözden geçirdiğini belirten Yıldırım, "Yıllardır ilaç kullanan yaşlılarımızda bazı yan etkiler ortaya çıkabiliyor. Doktor arkadaşlarımız bir ekip halinde bunları değerlendiriyor. Tetkik gerekiyorsa tetkik, birtakım görüntüleme yapılması gerekiyorsa görüntüleme, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanemizden gerekli randevular alınarak yapılıyor" diye konuştu.Yaşlıların artan rahatsızlıklarıyla birlikte daha fazla ilaç kullanmaya yönelik taleplerinin olabildiğini ifade eden Tohumcu, "Huzurevinde verilen bu hizmetle yaşlıların fazla ilaç kullanmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Böylece gereksiz ilaçları kullanmamaları sağlanıyor. Bu da yaşlının daha az ilaç kullanarak daha fazla sağlıklı olmasını sağlıyor" dedi.Geriatri uzmanı Dr. Seydi ise huzurevi sakinlerinin kronik hastalıkları ve çoklu ilaç kullanımının olduğunu anlattı. Huzurevi sakinlerini tek tek değerlendirdiklerini belirten Seydi, "Huzurevi sakinlerinin bir kısmı takipli hasta, bir kısmının ise uzun zamandır laboratuvar tetkikleri görülmemiş ve uzun yıllardır devam eden ilaç kullanımları var. Endikasyonları (ilacın kullanılması için geçerli neden) ortadan kalkan ilaçların tekrar düzenlenmesi gereken hastalar var. Geriatrik sendromlar açısından değerlendirdiğimiz durumlar söz konusu. Çoklu ilaç kullanımı önemli geriatrik sendromlardan biridir. Bizim de mücadele ettiğimiz konulardan bir tanesi" diye konuştu. AA