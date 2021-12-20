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Giriş Tarihi: 20.12.2021 16:00 Son Güncelleme: 20.12.2021 16:00

IBAN Nerede Yazar? IBAN Numarası Nasıl Öğrenilir?

IBAN Nerede Yazar? IBAN Numarası Nasıl Öğrenilir?

Günlük hayatımızda bir kurum ya da kişiye para göndermek istediğimizde sıkça ihtiyaç duyduğumuz hususlardan biri de IBAN numarasıdır. IBAN (International Bank Account Number) Uluslararası Banka Hesap Numarası anlamına gelmektedir ve Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında ülkeler arası para transferlerinin düşük maliyetli ve hızlı olması için geliştirilmiştir. Bu sayede bankalar ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar arasında yapılan para transferlerinde oluşabilecek gecikme ve her türlü hata en düşük seviyeye iner. Ülkemizde 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren IBAN kullanımı zorunlu hale gelmiştir. IBAN numarası nasıl öğrenilir? İşte IBAN öğrenme yolu…

IBAN numarası Avrupa Birliği standartlarında yürütülmekte olan bankacılık sistemleri doğrultusunda belirlenmektedir ve belirli standartlara sahiptir. En fazla 34 rakamdan oluşabilecek IBAN no ülkemizde 26 haneden oluşmaktadır. Bütün IBAN numaraları hesabın bulunduğu ülkenin kodu ile başlar. Ülkemizde bulunan hesaplar için IBAN no ülke kodu TR şeklindedir ve bütün numaralar TR ile başlar. Ülke kodu sonrasında devam eden rakamlarda ilk olarak kontrol basamakları yer almaktadır. Bu iki haneli sayı IBAN doğrulama işleminde kullanılmaktadır. Akabinde banka kodu gelmektedir ve bu sayı 5 basamaklıdır. Eğer banka kodu 5 basamaklı değilse başına 0 rakamı eklenerek 5 basamaklı hale getirilir. Sonrasında rezerv alanı gelmektedir ve bu bir tek rakamdan oluşmaktadır. Kalan son 16 hane de banka hesap numarası için ayrılmıştır. IBAN nerede yazar öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

IBAN numarası nerede yazar?

IBAN numarası bankanın müşterisine ait olan bir adet hesap numarasını tanımlar. Müşteriye ait birden fazla hesap varsa her bir hesabın kendisine ait bir IBAN numarası bulunur. Para transferinin yapılacağı hesabın IBAN numarasını öğrenmek için banka ya da kredi kartınıza ihtiyacınız yoktur çünkü bu bilgi kartın arka ya da ön yüzünde yer almaz.

Kartın üzerinde bulunan 16 haneli sayı her ne kadar IBAN numarası ile karıştırılsa da bu doğru değildir. IBAN numarasını öğrenmek için hesap açılış sırasında bankanın kullanıcısına verdiği hesap döküm cüzdanına bakabilirsiniz. Bunun dışında hesabınızın bulunduğu banka şubesine başvurarak, çağrı merkezini arayarak ya da internet bankacılığı aracılığıyla da öğrenmeniz mümkünüdür.

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IBAN Nerede Yazar? IBAN Numarası Nasıl Öğrenilir?
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