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Giriş Tarihi: 1.10.2026 21:22

İBB davasında 4 tahliye

İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 57'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 2. celsesinin 27. gününde tutukluluğa ilişkin değerlendirmesini yapan mahkeme, muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın tahliyesine karar verdi.

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
İBB davasında 4 tahliye
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143 eylemde 161 milyarlık kamu zararının tespit edildiği asrın yolsuzluk ve rüşvet davasında 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 57'si tutuklu 414 sanık Silivri'de hakim karşısına çıktı. Tutukluluğa ilişkin değerlendirmede mahkeme 4 ismin tahliyesine karar verdi.

4 İSME TAHLİYE KARARI

Sanıklardan muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın tahliyesine karar verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SİLİVRİ
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İBB davasında 4 tahliye
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