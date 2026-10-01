İBB davasında 4 tahliye

143 eylemde 161 milyarlık kamu zararının tespit edildiği asrın yolsuzluk ve rüşvet davasında 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 57'si tutuklu 414 sanık Silivri'de hakim karşısına çıktı. Tutukluluğa ilişkin değerlendirmede mahkeme 4 ismin tahliyesine karar verdi.

4 İSME TAHLİYE KARARI

Sanıklardan muhasebeci Sinan Sepetçi, iş insanı Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar'ın tahliyesine karar verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör