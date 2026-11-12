İBB davasında 8 isme tahliye

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 109. duruşmasında, sanıkların tahliye talepleri dinlendi. Ara mütalaasını açıklayan duruşma savcısı tüm isimlerin tutukluluğunun devamını talep etti.
8 İSİM TAHLİYE
Duruşma bitimi kararını açıklayan mahkeme başkanı, Fatoş Ayık, Serhat Kapki, Ahmet Köksal, Onur Aldı, Volkan Ateş, Mehmet Pehlivan, Murat Or, Fatoş Pınar Türker hakkında tahliye kararı verdi.
Duruşmanın bir sonraki celsesine 4 Ocak tarihinde başlanacak.