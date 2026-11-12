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Giriş Tarihi: 12.11.2026 23:53 Son Güncelleme: 12.11.2026 23:54

İBB davasında 8 isme tahliye

İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 3. celsesi sona erdi. Mahkeme ara kararında İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 8 isim hakkında tahliye kararı verdi.

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Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
İBB davasında 8 isme tahliye
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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 109. duruşmasında, sanıkların tahliye talepleri dinlendi. Ara mütalaasını açıklayan duruşma savcısı tüm isimlerin tutukluluğunun devamını talep etti.

8 İSİM TAHLİYE

Duruşma bitimi kararını açıklayan mahkeme başkanı, Fatoş Ayık, Serhat Kapki, Ahmet Köksal, Onur Aldı, Volkan Ateş, Mehmet Pehlivan, Murat Or, Fatoş Pınar Türker hakkında tahliye kararı verdi.

Duruşmanın bir sonraki celsesine 4 Ocak tarihinde başlanacak.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#MEHMET PEHLİVAN
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İBB davasında 8 isme tahliye
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