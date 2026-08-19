İBB davasında "Kamera bantlama" sorusu! Ekrem İmamoğlu'nu böyle savundu: Bu uygulama hep yapılıyor

SAVCI SORDU: "BU KAMERA BANTLAMA İŞİNİ SIK SIK YAPAR MISINIZ?"

Duruşma savcısının kamera bantlama işlemini sık sık yapıp yapmadığını sorması üzerine Türkmen, "Yok, bir kere yaptım. Onda da kasti değil, kasıtsız" yanıtını verdi. Savcının, "Bu bantlama eylemini size birileri talimat mı verdi?" sorusu üzerine Türkmen, herhangi bir talimat almadığını belirterek, "Hayır. Ben 2022 yılı aralık ayında göreve katıldım. Ben geldiğimde bu uygulama hep yapılıyordu" dedi.

Uygulamanın daha önce İmamoğlu'na ait görüntülerin medyaya servis edilmesi nedeniyle ekip tarafından başlatıldığını savunan Türkmen, "Ekrem Başkan'ın sürekli bütün gittiği yerlerdeki kıyafet değişikliği, bu artık zaruri bir şey. Bu artık standart hale gelmiş tüm projelerde ekip arasında" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör