İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal’ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın 17 Haziran Çarşamba Günü kaçırıldı farklı adreslerde alıkonuldu ve işkenceye maruz bırakıldı. İki gün sonra ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan Karaal hastanede tedavi altına alınırken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 12 şüpheli yakalandı. Adliyede işlemlerinin ardından 6 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

500 KİLO ALTIN İSTENDİ VERMEYİNCE İŞKENCEYE MARUZ KALDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından (İBB) Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayına ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, olayın 17 Haziran 2026 tarihinde Maltepe'deki evinin önünden kaçırılan Karaal'ın, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından zorla araca bindirildiği, birden fazla araçla farklı adreslere götürüldüğü ve silah zoruyla alıkonulduğu anlatıldı. Sanıkların Karaal'dan 300-500 kilogram altın talep ettiği, altınların yerini söylememesi üzerine kendisine ağır işkence uyguladığı kaydedildi.

GPS CİHAZIYLA TAKİP

İddianameye göre, sanıklar kaçırma olayından önce Karaal'ın günlük hareketlerini takibe aldığı yer aldı. Sanık Serdar Ulusoğlu'nun, Sadık İnce ile birlikte Karaal'a ait araca GPS cihazı yerleştirdiği, aracın fotoğraflarını çektiği ve konum bilgilerinden yararlanarak müştekinin hareketlerini takip ettiği belirtildi. 17 Haziran 2026 günü saat 19.45 sıralarında olayda kullanılan araçlardan birinin Maltepe Feyzullah Mahallesi Çetin Sokak'a gelerek 5 erkek sanığı indirdiği belirlendi. Aynı gün saatler sonra evine dönen Erhan Karaal'ın önü 3-4 kişi tarafından kesildi. Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Karaal'ı fiziki şiddet uygulayarak zorla araca bindirdi. Araç içerisinde başı bacaklarının arasına bastırılarak çevreyi görmesi engellenen Karaal, kaçırılma sırasında birden fazla araçla nakledildi. Avrasya Tüneli'nden geçirip farklı adreslere götürdüler.

ELLERİ GÖZLERİ BAĞLIYDI

Hazırlanan iddianamede, 18 Haziran 2026 tarihinde Tuzla Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'ndeki bir şantiye alanında bulunan prefabrik konteynerde bir kişinin bağlı olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, elleri, kolları ve gözleri bağlı halde yerde yatan Erhan Karaal'ı buldu. Karaal'ın başında silahlı şekilde nöbet tuttuğu belirtilen İsmail Aykurt, tabancayla birlikte suçüstü yakalandı. Karaal'ın son olarak bulunduğu yere getirilmesinde kullanılan aracın kiralık olduğu, aracı kiralayan kişinin ise Burak Arı olduğu tespit edildi. Soruşturmada çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü, araç ve plaka tespiti, telefon incelemesi ve HTS kayıtları delil olarak değerlendirildiği yer aldı.

DEMİR ÇUBUKLARLA DÖVÜLDÜĞÜNÜ, TIRNAKLARININ ÇEKİLDİĞİNİ ANLATTI

İddianameye göre, Karaal'ın ilk olarak Fatih'te bodrum katı benzeri bir yerde tutulduğu, burada gözlüğü, cüzdanı ve telefonunun alındığı belirtildi. Karaal'ın ifadesinde, kendisini kaçıran kişilerin 300 ila 500 kilogram altın istediğini, eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğunu öne sürdüklerini anlattığı aktarıldı. Karaal'ın, çocukları için biriktirdiği 2-3 milyon lirayı verebileceğini söylemesine rağmen darbedilmeye devam edildiğini ifade ettiği kaydedildi. Karaal'ın ifadesinde, bagajda taşınarak karanlık bir prefabrik yapıya götürüldüğünü, burada demir çubuklarla darbedildiğini ve tırnaklarının çekildiğini söylediği belirtildi. Şüphelilerin daha sonra Karaal'ı Tuzla Orhanlı Mahallesi İrfan Caddesi'ndeki konteynerin bulunduğu alana götürdüğü kaydedildi.

TEHDİT EDİLDİĞİM İÇİN ARACI KULLANDIM

Sanık Abdulkadir Baykara, ifadesinde kendisine verilen konuma gittiğinde Karaal'ın bulunduğu aracı ve yanındaki kişileri gördüğünü, daha sonra Ercan Kösek'in kendisine silah doğrultarak Kürtçe olarak, "aracı sürmezsen senin ananı .." şeklinde küfür ettiğini belirtti. Baykara, tehdit edildiği için aracı kullanmak zorunda kaldığını savundu.

24 SANIK HAKKINDA 37 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede 24 sanık hakkında ayrı ayrı "Silahla Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Birden Fazla Kişi tarafından Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, "Eziyet Etme" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek" suçundan 1 yıldan 3 yıla, "Silahla, Birden Fazla Kişi İle Birlikte Yol Kesmek Sureti İle Geceleyin Yağma" suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 17 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıca iddianamede, İsmail Aykurt için "Ateşli silahlar Kanun'a muhalefet' suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapsi istendi.