İBB Meclisi’nde 20 ilçenin 2027 bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı 2'nci toplantısı Fatih Saraçhane'deki ana hizmet binasındaki meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis 2'nci Başkan Vekili Gencay Özcan başkanlığında gerçekleşen oturumda alfabetik sıraya göre 20 ilçe belediyesinin 2027 yılı ve gelecek yıllara yaygın bütçeleri kabul edildi. Bu kapsamda 2027 yılında Adalar Belediyesi'nin 850 milyon, Arnavutköy Belediyesi'nin 19 milyar 900 milyon TL, Ataşehir Belediyesi'nin 12 milyar TL, Avcılar Belediyesi ise 600 milyon TL borçlanma ile 8 milyar TL, Bağcılar Belediyesi'nin 14 milyar 850 milyon TL, Bahçelievler Belediyesi'nin 9 milyar 692 milyon 900 bin TL, Bakırköy Belediyesi'nin 8 milyar TL, Başakşehir Belediyesi'nin 14 milyar 950 milyon TL, Bayrampaşa Belediyesi'nin 7 milyar 600 milyon TL olarak kabul edildi.

Meclis oturumunda ayrıca, Beşiktaş Belediyesi'nin 10 milyar 381 milyon 293 bin TL, Beykoz Belediyesi'nin 15 milyar 483 milyon TL, Beylikdüzü Belediyesi'nin 9 milyar 400 milyon TL, Beyoğlu Belediyesi'nin 7 milyar 745 milyon 685 bin TL, Büyükçekmece 7 milyar 998 milyon 475 bin TL, Çatalca Belediyesi'nin 2 milyar 566 milyon TL olarak kabul edildi. Oturumda, Çekmeköy Belediyesi'nin 8 milyar TL, Esenler Belediyesi'nin 14 milyar 850 milyon TL, Esenyurt Belediyesi'nin 16 milyar TL, Eyüpsultan Belediyesi'nin 13 milyar TL, Fatih Belediyesi'nin 14 milyar 800 milyon TL olarak kabul edildi.

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