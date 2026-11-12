İBB Meclisi’nde 39 ilçenin 2027 bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Kasım ayı toplantılarının 2'nci oturumu 11 Kasım'da, 3'üncü oturumu ise 12 Kasım'da Fatih Saraçhane'deki ana hizmet binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis 2'nci Başkan Vekili Gencay Özcan başkanlığında yapılan oturumlarda, alfabetik sıraya göre toplam 39 ilçe belediyesinin 2027 yılı ve gelecek yıllara yaygın bütçeleri kabul edildi.

İLK OTURUMDA 20 İLÇENİN BÜTÇESİ ONAYLANDI

11 Kasım'da gerçekleştirilen 2'nci oturumda Adalar Belediyesi'nin 850 milyon TL, Arnavutköy Belediyesi'nin 19 milyar 900 milyon TL, Ataşehir Belediyesi'nin 12 milyar TL, Avcılar Belediyesi'nin 600 milyon TL borçlanma ile 8 milyar TL, Bağcılar Belediyesi'nin 14 milyar 850 milyon TL, Bahçelievler Belediyesi'nin 9 milyar 692 milyon 900 bin TL, Bakırköy Belediyesi'nin 8 milyar TL, Başakşehir Belediyesi'nin 14 milyar 950 milyon TL, Bayrampaşa Belediyesi'nin 7 milyar 600 milyon TL bütçesi kabul edildi.

Aynı oturumda Beşiktaş Belediyesi'nin 10 milyar 381 milyon 293 milyon TL, Beykoz Belediyesi'nin 15 milyar 483 milyon TL, Beylikdüzü Belediyesi'nin 9 milyar 400 milyon TL, Beyoğlu Belediyesi'nin 7 milyar 745 milyon 685 bin TL, Büyükçekmece Belediyesi'nin 7 milyar 998 milyon 475 bin TL, Çatalca Belediyesi'nin 2 milyar 566 milyon TL, Çekmeköy Belediyesi'nin 8 milyar TL, Esenler Belediyesi'nin 14 milyar 850 milyon TL, Esenyurt Belediyesi'nin 16 milyar TL, Eyüpsultan Belediyesi'nin 13 milyar TL ve Fatih Belediyesi'nin 14 milyar 800 milyon TL bütçeleri onaylandı.

12 KASIM'DA 19 İLÇENİN BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi'nin 12 Kasım'da gerçekleştirilen 3'üncü oturumunda ise 19 ilçe belediyesinin 2027 yılı ve takip eden yıllara yaygın bütçeleri kabul edildi.

Bu kapsamda, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 10 milyar 750 milyon TL, Güngören Belediyesi'nin 5 milyar 250 bin TL, Kadıköy Belediyesi'nin 19 milyar 100 milyon TL, Kağıthane Belediyesi'nin 11 milyar 650 milyon TL, Kartal Belediyesi'nin 11 milyar 620 milyon TL, Küçükçekmece Belediyesi'nin 14 milyar 860 milyon TL bütçesi kabul edildi.

Maltepe Belediyesi'nin bütçesi ise likidite amaçlı tutulan nakit, mevduat ve menkul kıymetlerdeki 24 milyon 875 bin 540,83 TL'ye karşılık aynı tutarda borç gösterilerek 11 milyar 500 milyon TL olarak belirlendi.

Oturumda Pendik Belediyesi'nin 14 milyar TL, Sancaktepe Belediyesi'nin 13 milyar 545 milyon TL, Sarıyer Belediyesi'nin 11 milyar 393 milyon 596 bin TL, Silivri Belediyesi'nin 6 milyar 449 milyon TL, Sultanbeyli Belediyesi'nin 100 milyon TL borçlanma ile 11 milyar 800 milyon TL, Sultangazi Belediyesi'nin 1 milyar 100 milyon TL borçlanma ile 12 milyar 900 milyon TL bütçeleri kabul edildi.

Şile Belediyesi'nin 3 milyar 520 milyon 674 bin TL, Şişli Belediyesi'nin 14 milyar 260 milyon TL, Tuzla Belediyesi'nin 400 milyon TL borçlanma ile 9 milyar 600 milyon TL, Ümraniye Belediyesi'nin 16 milyar 500 milyon TL, Üsküdar Belediyesi'nin 16 milyar 200 milyon TL ve Zeytinburnu Belediyesi'nin 9 milyar 950 milyon TL bütçeleri de meclisten geçti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör