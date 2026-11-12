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Giriş Tarihi: 12.11.2026

İBB metro şantiyesinde bu kez vinç devrildi

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İBB metro şantiyesinde bu kez vinç devrildi
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Ümraniye'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro hattı şantiyesinde çalışma sırasında vinç devrildi. Vincin devrildiği sırada olay yerinin hemen yakınındaki yay geçidinden kimsenin geçmemesi ve vincin korkuluklara takılı kalması olası bir faciayı önledi. Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda vinç operatörü Halil İbrahim K. hafif yaralandı. Aynı metro çalışması sebebiyle 2024 yılına da iki bina çökmüştü. Önceden binalarda yaşayanlar tahliye edildiği için olayda ölen veya yaralanan kimse olmamıştı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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İBB metro şantiyesinde bu kez vinç devrildi
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