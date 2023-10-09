İBB, parkı kaderine terk etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Başakşehir'deki İBB Onurkent Parkı'nı adeta kaderine terk etti. 2012'de Onurkent Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde inşa edilen park, dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından İstanbullulara hediye edilmişti. Ancak park o eski günlerinden artık çok uzak. Giriş kapıları paslanmış durumdaki parkın, eskiden su dolu olan havuzu şimdi boş ve kenar mermerleri kırılmış halde. Parkın ucundaki metro inşaatı sonrası yapılmayan alan yıllardır tarla görünümünde bekliyor. Vatandaşlar metruk bir görünümdeki bu bölümün yeniden yeşillendirilerek eski haline getirilmesini istiyor. Çocuk oyun alanları ile yürüyüş parkının zeminleri de bakım gerektiriyor.SABAH'a konuşan çevre sakinlerinden Ahmet Kaan D. "Burası çok işlek ve canlı bir parktı. Çimler vardı. İnsanların oturup sohbet ettiği, çay, kahve içtikleri bir yerdi. Metro inşaatından sonra burası böyle düzensiz bir şekilde kaldı. İBB de uzun süredir müdahale etmiyor. Sular akmıyor ve insanlar buradan elini ayağını çekti" dedi. Mahalle sakini Tuğba Yıldız da "İBB'nin CHP yönetimine geçmesinin ardından park kaderine terk edildi. Parkın tabelaları bile paslı. Büyükşehir Belediyesi park içerisinde yapılan metro çalışmasının yerini bile çimlendirip düzeltmiyor. Bölge halkı olarak adeta cezalandırılıyoruz" diye konuştu.