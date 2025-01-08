İBB ‘türbanlı domuz’ karikatürü çizen Turhan Selçuk için kültür merkezi açtı

Karikatürist Turhan Selçuk 16 Nisan 2006 tarihinde Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde Avrupa Birliği'ne tam üyelik noktasında elde ettiği büyük siyasi başarıyı hazmedememiş, o dönem gazetede başörtülü bir domuz resmederek, "Türbanlı Domuz AB Yolunda" başlığıyla yer vermişti.

Müslümanlarını ve inançlarını hükümetin başarısı üzerinden hedef alan ve 11 Mart 2010 tarihinde ölen Selçuk için İBB yönetimi harekete geçti. Önceki gün Kadıköy Caferağa Mahallesi Cem Sokak'taki Turhan Selçuk Kültür Evi'nin açılışını gerçekleştirdi. İBB Miras tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Turhan Selçuk Kültür Evi'ne ilişkin İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'tan bilgi alan İmamoğlu, "Bizim, sanatı ve sanatçılarımızın yaşatmakla ilgili sorumluluğumuz var. Bu konuda, açıkçası nerede bir fırsat bulsak, o fırsatı toplum lehine nasıl kullanabiliriz diye büyük bir çaba içerisinde olmaya gayret ediyoruz" dedi.