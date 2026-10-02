İBB’den E-5 üzerinde asfaltlı eziyet

Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde D-100 kara yolunun Avcılar yönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen asfalt çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Araçların yan yola yönlendirilmesiyle bölgede uzun kuyruklar oluşurken, trafik yoğunluğu Yenibosna'ya kadar uzandı.

Çalışmanın, ana yolun orta şeridindeki asfaltta meydana gelen bozulmanın giderilmesi amacıyla yapıldığı öğrenildi. Ana yolun kapatılması nedeniyle trafik akışı yan yoldan sağlanırken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Küçükçekmece'de E5 karayolundaki çalışmalar nedeniyle yolun Avcılar istikameti tam da iş çıkışı trafiğe kapatılmış bölgede trafik tam bir eziyet haline dönüştü.

Trafikte bekleyen sürücüler, çalışmanın zamanlamasına tepki gösterdi. Yaz tatili döneminde yapılmayan yol çalışmasının, kent genelinde okulların açılmasıyla birlikte başlatılmasını eleştiren sürücüler, yoğunluğun günlük ulaşımı olumsuz etkilediğini belirtti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör