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Giriş Tarihi: 16.1.2025

İBB’den ulaşıma yüzde 35 zam

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İBB’den ulaşıma yüzde 35 zam
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi toplu ulaşım tarifelerine yüzde 35 zam yaptı. 18 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olacak tarifede yeni ücretler şöyle:
Tam İstanbulkart ücreti: 27 TL.
Öğrenci İstanbulkart ücreti: 13.18 TL
Tam mavi kart aylık ücreti: 2 bin 120 TL.
Öğrenci mavi kart aylık ücreti: 381 TL.
Marmaray tam parkur ücreti 59.76 TL.
Metrobüs tam parkur ücreti: 40.08 TL.
Taksi açılış ücreti: 42 TL.
Taksi minimum yolculuk ücreti: 135 TL.
Minibüs en kısa mesafe ücreti: 25 TL.
Öğrenci servisi en kısa mesafe ücreti: 2 bin 605 TL.
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İBB’den ulaşıma yüzde 35 zam
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