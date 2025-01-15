İBB’den ulaşıma yüzde 35 zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi toplu ulaşım tarifelerine yüzde 35 zam yaptı. 18 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olacak tarifede yeni ücretler şöyle:Tam İstanbulkart ücreti: 27 TL.Öğrenci İstanbulkart ücreti: 13.18 TLTam mavi kart aylık ücreti: 2 bin 120 TL.Öğrenci mavi kart aylık ücreti: 381 TL.Marmaray tam parkur ücreti 59.76 TL.Metrobüs tam parkur ücreti: 40.08 TL.Taksi açılış ücreti: 42 TL.Taksi minimum yolculuk ücreti: 135 TL.Minibüs en kısa mesafe ücreti: 25 TL.Öğrenci servisi en kısa mesafe ücreti: 2 bin 605 TL.