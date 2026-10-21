İBB’nin ağaç katliamına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) T7 Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı hazırlık çalışmaları nedeniyle Eyüpsultan Bulvarı'ndaki ağaçların kesilmesine vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Bölge sakinlerinden Elife Ünal, "Kesmeyeceklerini söylüyorlar da götürülen ağaç bizim ne işimize yarayacak. Akşam kökünden sökmediler, kütük haline getirdiler. Burada bir ulaşım sorunu da yok zaten" dedi. Metin Darcan da yaklaşık 40 senedir bölgede yaşadığını ve ıhlamur ağacının güzel koku verdiğini belirterek, "Ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Kökünden söküp taşıyacaklarını söylediler ancak gece gelip ağaçları kestiler" diye konuştu. İsmail Uzunlar ise, "Ağaçların kesilmesini uygun görmüyorum. Bu proje değiştirilebilirdi" ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamada, "Çalışmaların yürütülebilmesi için güzergahta bulunan 168 ağacın taşınması yapılacak. Ağaçların taşınması için gerekli izinler tamamlandı. Anıt ağaç niteliği taşımayan ağaçlar, koruma altına alınarak Başakşehir'e naklediliyor" ifadelerine yer verilmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör