İBB’nin zam tablosu: Otoparka yüzde 3 bin 567, suya yüzde bin 573 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinin kasım ayı toplantılarında söz alan AK Parti İBB ve Kağıthane Belediye Meclis Üyesi Meryem Karaköse, belediyenin 2019 yılından bu yana uyguladığı ücret tarifelerini değerlendirdi. İBB yönetiminin seçim döneminde su, ulaşım ve otopark ücretlerinde indirim vaat ettiğini hatırlatan Karaköse, geçen yedi yılda birçok hizmet kaleminde yüksek oranlı fiyat artışları yaşandığını söyledi. Konuşmasındaki rakamların İBB Tarife Komisyonu raporları ve Meclis kararlarına dayandığını belirten Karaköse, yönetimin zamları ekonomik koşullarla açıklamasını eleştirerek bu yaklaşımı "bahane belediyeciliği" olarak nitelendirdi.

"SU FİYATI 4 LİRADAN 66,91 LİRAYA YÜKSELDİ"

İBB yönetiminin 2019 yılında su kullanım ücretlerinde yüzde 40 indirim sözü verdiğini hatırlatan Karaköse, o dönemde 4 lira olan su bedelinin Aralık 2025'te 52,45 liraya, sonraki artışlarla birlikte 66,91 liraya yükseldiğini söyledi. Bu değişimin yaklaşık yüzde 1.573'lük artışa karşılık geldiğini belirten Karaköse, İSKİ'nin aylık otomatik fiyat güncelleme sistemini de eleştirdi. Karaköse, "Siz vatandaşa indirim sözü verdiniz ama suya yüzde 1.573 zam yaparak halkın en temel ihtiyacını cezalandırma aracına dönüştürdünüz" ifadelerini kullandı. Su tarifelerindeki artışların enerji, işletme ve yatırım maliyetleriyle ne ölçüde ilişkili olduğunun açıklanmasını isteyen Karaköse, vatandaşın yükünü hafifletecek alternatiflerin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

"TOPLU ULAŞIMDA ARTIŞ YÜZDE 1.677'YE ULAŞTI"

Toplu ulaşım ücretlerini de gündeme getiren Karaköse, 2019 yılında 2,60 lira olan tam bilet ücretinin Kasım 2026 itibarıyla 46,20 liraya yükseldiğini belirtti. Artış oranının yaklaşık yüzde 1.677 olduğunu ifade eden Karaköse, aynı dönemde motorin fiyatlarının yüzde 1.421, işçilik giderlerinin yüzde 1.237 ve enflasyonun yüzde 917 arttığını ileri sürdü. İstanbul'daki ulaşım ücretlerini diğer büyükşehirlerle karşılaştıran Karaköse, Ankara'da tam biletin 40 lira, Konya'da ise 35 lira olduğunu belirterek İstanbul'daki ücretlerin daha yüksek olduğunu söyledi. Karaköse, "Mesele yalnızca maliyetlerin artması değildir. Mesele, vatandaşın ödediği bedelin karşılığında nasıl bir hizmet aldığıdır" dedi.

"İSPARK ÜCRETİ 6 LİRADAN 220 LİRAYA ÇIKTI"

İSPARK'ın yol kenarı otopark tarifelerini de eleştiren Karaköse, 2019 yılında 1-2 saatlik park için 6 lira alınırken 2026 yılında bu tutarın 220 liraya yükseldiğini belirtti. Söz konusu artışın yüzde 3 bin 567 olduğunu ifade eden Karaköse, bazı bölgelerde günlük otopark ücretlerinin 600 liraya kadar çıktığını söyledi. İBB yönetiminin geçmişte vatandaşların kendi mahallelerindeki otoparklardan ücretsiz yararlanacağı yönünde açıklamalar yaptığını hatırlatan Karaköse, "Vatandaşa kendi mahallesinde ücretsiz park sözü verip yol kenarında bir iki saatlik park için 220 lira istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İBB ÖĞRENCİ YURTLARI KYK'DAN YÜZDE 141 DAHA PAHALI"

Öğrenci yurtlarına ilişkin verileri de paylaşan Karaköse, İBB'nin 2019 yılında ilk etapta 10 bin kişilik yurt kapasitesi oluşturma sözü verdiğini, Ekim 2026 itibarıyla kapasitenin 6 bin 232 yatakta kaldığını öne sürdü. KYK yurtlarında aylık ücretin 1.590 lira, İBB yurtlarında ise 3 bin 840 lira olduğunu belirten Karaköse, İBB yurt ücretlerinin karşılaştırdığı KYK ücretinden yaklaşık yüzde 141,5 daha yüksek olduğunu ifade etti.

KÜLTÜR MERKEZİ KİRALARINDA YÜZDE 9 BİN 500'LÜK ARTIŞ

Belediyeye ait kültür ve sanat alanlarının kiralama ücretlerine de değinen Karaköse, Baruthane Etkinlik Alanı'nın kira bedelinin 2 bin 500 liradan 240 bin liraya yükseldiğini söyledi. Bu değişimin yüzde 9 bin 500'lük artışa karşılık geldiğini belirten Karaköse, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun kira bedelinin de 38 bin 64 liradan 240 bin liraya çıktığını kaydetti. Karaköse, yüksek kira bedellerinin gençlerin, öğrencilerin ve bağımsız sanatçıların kültür-sanat alanlarına erişimini zorlaştırabileceğini söyledi.

"MEZARLIKTA HAYRAT ÇEŞMESİ BEDELİ 500 BİN LİRA"

Mezarlık hizmetlerine ilişkin tarifeleri de gündeme taşıyan Karaköse, boş mezar yeri ücretlerinde yüzde 1.016 artış yaşandığını ileri sürdü. Mezarlıklarda çeşme yapımı ve su kullanım bedelinin 2019 yılında 10 bin lira olduğunu, 2026 yılında ise 500 bin liraya yükseldiğini belirten Karaköse, artış oranının yüzde 4 bin 900 olduğunu söyledi. Karaköse, "Bir vatandaş mezarlıkta hayrına çeşme yaptırmak istese İBB 500 bin lira harç talep etmektedir" dedi.

SERVİS GÜZERGÂH BELGESİ VE HAL DEVİR ÜCRETLERİNİ DE ELEŞTİRDİ

Esnafı ilgilendiren tarife kalemlerine de değinen Karaköse, servis güzergâh izin belgesi ücretinin bir yılda 614 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını ve yaklaşık yüzde 1.528 oranında artırıldığını belirtti. Bayrampaşa ve Ataşehir'deki hal devir ücretlerinin yüzde 861 artışla 1,6 milyon liraya yükseldiğini aktaran Karaköse, hafriyat döküm ücretlerinin de 2019 yılındaki metreküp başına 1 liradan yaklaşık 60 liraya çıktığını söyledi.

"İSTANBUL'A DERT OLDUNUZ"

Konuşmasının sonunda İBB yönetimine tarife artışlarının gerekçelerini maliyet tablolarıyla açıklama çağrısında bulunan Karaköse, dar gelirli vatandaşların korunmasını esas alan bir ücretlendirme politikasına dönülmesini istedi. Karaköse, "Derdiniz hayatı ucuzlatmak olsaydı, suya yüzde 40 indirim sözü verip suyun metreküp fiyatını 66 liranın üzerine çıkarmazdınız. Ulaşımı ucuzlatacağız deyip tam bilet ücretini 2 lira 60 kuruştan 46 lira 20 kuruşa çıkarmazdınız" dedi. İBB yönetimini eleştiren Karaköse, konuşmasını "İstanbul'u dert edinmediniz. İstanbul'a dert oldunuz" sözleriyle tamamladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör