İBB’ye 4 milyar TL borçlanma yetkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Aralık ayı 3'üncü bileşimi Saraçhane'de bulunan başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti. Meclis 1'nci Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında yapılan oturumda İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün imar, çevre, eğitim, kültür-sanat, sağlık, spor, kentsel dönüşüm, ulaşım, sosyal ve belediyecilik hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 3 milyar 500 milyon lira iç borçlanma talebi ele alındı. Yapılan görüşmelerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 3 milyar 500 milyon TL iç borçlanma yapma yetkisi verildi.

METRO İSTANBUL'UN 500 MİLYON LİRA BORÇLANMA

Mecliste ayrıca Metro İstanbul Genel Müdürlüğünün şirketin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 500 milyon lira borçlanma talebi görüşüldü. Rapordaki komisyon görüşünde Metro İstanbul'a ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere yurt içi bankalar/katılım bankaları, kredi kuruluşları ve diğer kişi ile kuruluşlardan yapılacak iç borçlanma için yetki verilmesi uygun görüldü. Borçlanma talepleri oy birliğiyle kabul edildi.