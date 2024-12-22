İBB’ye otogar soruşturması

İstanbul Valiliği kararıyla 2019 yılında işletme sözleşmesinin sona ermesi sebebiyle İBB'ye devredilen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan işlemlerde kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle soruşturma açılıyor. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi otogar içerisinde tahsis belgesi bulunan işyeri ve dükkan sahiplerinin öncelikli kiralama haklarını tanımadı. Birçok işyeri ve dükkanı habersizce yıktı. 2019 öncesi tahsis belgesi bulunan dükkan ve işyeri sahipleri de konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'na şikayette bulundu. Şikayette, yazıhaneler ve diğer işyerleri arasında çifte standart uygulandığı, ihaleye de çıkılmadan daha önce kendilerine ait tahsisli yerlerin ya habersizce yıkıldığını ya da başka kişilere kiraya verildiği, bu yöntemle de kamunun zarara uğratıldığı vurgulandı. Görevlendirilen bilirkişi heyeti de yeniden revize ve kiralamalardan dolayı kamunun zarara uğratıldığını tescilledi. Bu tespitler üzerine İstanbul Valiliği; İBB, Boğaziçi A.Ş. ve o dönem İBB Emlak Daire Başkanlığı'nda görevliler hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla ön soruşturma açılmasına izin verdi.