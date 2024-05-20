İbrahim Reisi öldü mü, bulundu mu? Helikopter kazası sonrası İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin son durumu

Reisi, Meşhed Cuma Namazı İmamı Ahmad Alamolhoda'nın kızı Jamileh Alamolhoda ile evlidir ve iki kızı vardır.

Reisi, 2004-2014 yılları arasında Başsavcı Yardımcılığı, 2014-2016 yılları arasında Başsavcılık ve 2019-2021 yılları arasında Başyargıçlık gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca 1980'lerde ve 1990'larda Tahran Savcısı ve Savcı Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016'dan 2019'a kadar bir bonyad olan Astan Quds Razavi'nin Vasisi ve Başkanı oldu.

Reisi, 3 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyordu.