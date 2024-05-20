İbrahim Reisi öldü mü, bulundu mu? Helikopter kazası sonrası İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin son durumu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin son durumu gece saatlerinden itibaren takip ediliyor. Helikopterin düştüğü dağlık alandan gelen görüntüler sonrası siyasi liderin öldüğüne dair resmi olmayan bilgiler sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Beklenen resmi açıklama sabah saatlerinde paylaşıldı. Peki; İbrahim Reisi öldü mü, cenazesi bulundu mu? İşte, detaylar...
İBRAHİM REİSİ ÖLDÜ MÜ?
İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katılan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri dönüş yolunda kaza kırıma uğradı ve dağlık alana düştü.
Akıncı İHA enkaz bölgesini tespit ederek İranlı yetkililere bildirdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopterden ilk etapta ısı alındığı bildirildi.
İBRAHİM REİSİ BULUNDU MU?
Dağ zirvesine çarptığı düşünülen 9 kişilik helikopterde kurtulanın olmadığı kaydedildi. Reisi'yi taşıyan helikopterde, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu duyuruldu.
Cenazeler enkazdan arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.
İBRAHİM REİSİ KİMDİR?
Seyyid İbrahim Reisülsedati yani İbrahim Reisi, 14 Aralık 1960 tarihinde Meşhed'in Noghan bölgesinde doğdu. Reisi, ilk eğitimini "Cevadiye Okulu"nda aldı ve daha sonra Havza'da İslami ilahiyat okulunda okudu. 1975 yılında Kum Ruhban Okulu'ndaki eğitimine devam etmek için "Ayetullah Boroujerdi Okulu"na gitti.
Reisi, Meşhed Cuma Namazı İmamı Ahmad Alamolhoda'nın kızı Jamileh Alamolhoda ile evlidir ve iki kızı vardır.
Reisi, 2004-2014 yılları arasında Başsavcı Yardımcılığı, 2014-2016 yılları arasında Başsavcılık ve 2019-2021 yılları arasında Başyargıçlık gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca 1980'lerde ve 1990'larda Tahran Savcısı ve Savcı Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016'dan 2019'a kadar bir bonyad olan Astan Quds Razavi'nin Vasisi ve Başkanı oldu.
Reisi, 3 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyordu.