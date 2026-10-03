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Giriş Tarihi: 3.10.2026 12:16

İbrahim Tatlıses TEKNOFEST kapsamında Şanlıurfa’ya geldi

Şanlıurfalı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, memleketi Şanlıurfa’ya geldi. Tatlıses’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şanlıurfa Şehir Hastanesi’nin açılışı ile TEKNOFEST Güneydoğu programına katılacağı öğrenildi.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
İbrahim Tatlıses TEKNOFEST kapsamında Şanlıurfa’ya geldi
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Türkücü İbrahim Tatlıses, dün gece tarifeli uçakla Şanlıurfa'ya geldi. Tatlıses, GAP Havalimanı'nda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit, AK Parti yöneticileri ve yakınları tarafından karşılandı. Havalimanındaki karşılamanın ardından İbrahim Tatlıses, beraberindeki isimlerle birlikte kent merkezine geçti.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar İbrahim Tatlıses'e Bayraktar AKINCI maketi hediye etti. Tatlıses, kendisine verilen hediyenin ardından TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa'da düzenlenen etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir Şanlıurfalı olarak burada olmaktan şeref duydum. TEKNOFEST'te herkesi bekliyorum."

Tatlıses'in Şanlıurfa programı kapsamında TEKNOFEST Güneydoğu etkinliklerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katılacağı öğrenildi. Tatlıses'in bin 700 yataklı şehir hastanesinin açılışına da katılacağı bildirildi.

#ŞANLIURFA #İBRAHİM TATLISES #T3 VAKFI
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İbrahim Tatlıses TEKNOFEST kapsamında Şanlıurfa’ya geldi
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