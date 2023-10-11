İç çamaşırı ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İranlı 3 kadın tutuklandı

Rize İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve fiziki takip sonucu İran uyruklu 3 kadının Rize'ye uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Ekipler tarafından yaklaşık 500 kilometre boyunca takip edilen İran uyruklu P.E, R.P. ve M.G'nin içinde bulunduğu araç, Karadeniz Sahil Yolu Rize geçişinde uygulama noktasında durduruldu. Yapılan arama da,3 kadının iç çamaşırlarına saklanmış 9 kapsül şeklinde sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Hastaneye götürülen 3 şüphelinin muayenesinde ise çekilen röntgen de ise bağırsaklarında da 868 gram uyuşturucu bulunduğu görüldü

Gözaltına alınan P.E, R.P. ve M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahmekece"uyusturucu madde ticareti" yapma suçundan tutuklandı