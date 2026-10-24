İçeriğindeki demir miktarını duyan şaşırıyor: Ispanaktan katbekat güçlü o bitki kan yapıyor!

LABORATUVAR VERİLERİ ŞAŞIRTTI: RAKAMLARLA DEMİR YOĞUNLUĞU

Besin analiz verilerine göre, geleneksel mutfak kültürümüzde önemli bir yere sahip olan ıspanak ile kurutulmuş adaçayı karşılaştırıldığında çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor. Yapılan detaylı analizlerde:

Kurutulmuş Adaçayı: 100 gramlık konsantre yapısında yaklaşık 2570 mikrogram (mcg) demir barındırıyor.

Pişmiş Ispanak: Yüksek su içeriği nedeniyle aynı birim bazında 740 ile 810 mikrogram (mcg) seviyelerinde kalıyor.

Bu veriler, kurutulma sürecinde suyunu kaybederken mineral yapısını koruyan kuru bitkilerin gramaj başına çok daha yoğun bir besin ögesi sunduğunu net bir şekilde gözler önüne seriyor.