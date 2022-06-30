İçimizdeki Ateş 2. Yeni bölüm izle! 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş son bölüm TEK PARÇA izle

Banu, ablası Bahar'dan gizlediği kişinin kim olduğunu açıklayacak mı? Ege oteldeki ayrıcalıklarını koruyabilecek mi? Doğan Yener'i çileden çıkaran olayın perde arkasındaki hain kim? Hale Yener & Tan hukuk bürosundan ayrılacak mı? Ekip ofisteki ilk günlerinde bir davayla görevlendirilir. Kendilerini göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olan bu dava, genç avukat adayları için sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecektir.