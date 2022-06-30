İçimizdeki Ateş 2. Yeni bölüm izle! 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş son bölüm TEK PARÇA izle

Atv ekranlarında bu akşam İçimizdeki Ateş 2. Yeni bölüm ile ekranlarda olacak. Yönetmenliğini Murat Onbul'un üstlendiği dizi, ilk bölümüyle yaz sezonuna damga vuran yapımlar arasında yer aldı. Diziyi televizyon ekranları yerine internet ortamından takip etmek isteyenler İçimizdeki Ateş 2. Yeni bölüm izle araştırmasına çıktı. İşte 30 Haziran 2022 İçimizdeki Ateş 2. Yeni bölüm izle ekranı ve detaylar...
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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Mert, stajının ilk günü Ceyhun yüzünden başını öyle bir belaya sokmuştur ki kendiyle birlikte arkadaşlarını da tehlikeye atmıştır. Ceyhun kendini kardeşi Mert için feda edecek mi?
Banu, ablası Bahar'dan gizlediği kişinin kim olduğunu açıklayacak mı? Ege oteldeki ayrıcalıklarını koruyabilecek mi? Doğan Yener'i çileden çıkaran olayın perde arkasındaki hain kim? Hale Yener & Tan hukuk bürosundan ayrılacak mı? Ekip ofisteki ilk günlerinde bir davayla görevlendirilir. Kendilerini göstermeleri için bulunmaz bir fırsat olan bu dava, genç avukat adayları için sürpriz gelişmeleri beraberinde getirecektir.