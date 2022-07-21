İçimizdeki Ateş dizisi final mi yapıyor, ne zaman? İçimizdeki Ateş dizisi bitiyor mu, kaçıncı bölümde final yapıyor?

ATV ekranlarının sevilen yaz dizilerinden biri olan İçimizdeki Ateş dizisi, perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Öner Arslanel'in, yönetmenliğini ise Murat Onbul'un üstlendiği İçimizdeki Ateş dizisinin başrollerinde Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören gibi isimler yer alıyor. Senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz'ün birlikte kaleme aldığı dizi, final yapmaya hazırlanıyor. Fabrika Yapım imzalı dizi nefes kesen son bölümüyle ekranlara veda edecek. Peki; İçimizdeki Ateş dizisi ne zaman final yapıyor? İçimizdeki Ateş kaçıncı bölümde bitiyor? İşte detaylar.
İÇİMİZDEKİ ATEŞ DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?
Başrollerinde Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan gibi isimlerin yer aldığı ATV'nin Fabrika Yapım imzalı İçimizdeki Ateş dizisinin 5. bölüm final fragmanı yayınlandı.
Yapımcılığını Öner Arslanel'in, yönetmenliğini ise Murat Onbul'un üstlendiği İçimizdeki Ateş dizisi, 5. bölümüyle birlikte ekranlara veda edecek.
İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alan dizi, 21 Temmuz Perşembe akşamı son kez izleyicilerle buluşacak.
İÇİMİZDEKİ ATEŞ KONUSU
Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir. Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz…