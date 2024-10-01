İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: "Siberağ-8" operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı!

"KAHRAMAN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Operasyonlar sonucunda hesaplarında 16 milyon 800 bin TL para hareketliliği tespit edilen 22 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları, sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiğini kaydetti. Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, sim kart ve banka kartı ele geçirildiğini belirterek, "Operasyonları koordine eden savcılarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi.