Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu uygulama dünyada bir ilk” diyerek açıkladı... "65 yeni Mobil Göç Noktası Aracı hizmete girdi"
Giriş Tarihi: 27.2.2024 11:33 Son Güncelleme: 27.2.2024 11:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu uygulama dünyada bir ilk” diyerek açıkladı... "65 yeni Mobil Göç Noktası Aracı hizmete girdi"

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Göç İdaresi Mobil Araç Teslim Töreni’ne katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Bugün İstanbul’umuzda 65 yeni Mobil Göç Noktası Aracı hizmete giriyor. Araçlarımızla birlikte toplam sayıda 103’e ulaştık. Denetimlerimizi daha güçlü hale getirdik. Bu uygulama dünyada bir ilkti… Bu noktalarda yabancıların kimlik kontrolleri yapılıyor. Araçlarda kimlikleri olmayan yabancı kişilerin parmak izi sorgulaması ve gerekli kontroller yapılıyor. Yabancı kişiler eğer düzensiz göçmense sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezleri’ne gönderiliyor” dedi.

Emir SOMER Emir SOMER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu uygulama dünyada bir ilk” diyerek açıkladı... 65 yeni Mobil Göç Noktası Aracı hizmete girdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Göç İdaresi Mobil Araç Teslim Töreni'ne katıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. 65 yeni Mobil Göç Noktası aracı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Personeli'ne törenle teslim edildi.

İstanbul'da "Düzensiz Göçle Mücadele" verilerini açıklayan ve konuyla ilgili genel bir bilgilendirme yapan Ali Yerlikaya "Bugün İstanbul'umuzda 65 yeni Mobil Göç Noktası Aracı hizmete giriyor. Araçlarımızla birlikte toplam sayıda 103'e ulaştık. Denetimlerimizi daha güçlü hale getirdik. Hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul bizim gözbebeğimiz, ülkemizin lokomotifi ve öncüsü… Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bildiğimiz gibi göç küresel bir sorun… Temel görevimiz düzensiz göçle ve göçmen kaçakçılarıyla amansız bir şekilde mücadele etmek. Bu mücadeleyi her zaman medeniyet ve insani değerlerimize uygun yapıyoruz. Bilindiği gibi biz yeni bir uygulama başlattık. Mobil Göç Noktaları... Bu uygulama dünyada bir ilkti… Bu noktalarda yabancıların kimlik kontrolleri yapılıyor. Araçlarda kimlikleri olmayan yabancı kişilerin parmak izi sorgulaması ve gerekli kontroller yapılıyor. Yabancı kişiler eğer düzensiz göçmense sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezleri'ne gönderiliyor" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasının ardından araçları inceledi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bu uygulama dünyada bir ilk” diyerek açıkladı... "65 yeni Mobil Göç Noktası Aracı hizmete girdi"
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