Haberler Yaşam Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kartel-2 Operasyonu ile kırmızı bültenle aranan Nenad Petrak yakalandı
Giriş Tarihi: 18.11.2023 08:28 Son Güncelleme: 18.11.2023 08:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kartel-2 Operasyonu ile kırmızı bültenle aranan Nenad Petrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, stanbul’da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından; Kırmızı Bülten ile aranan, Güney Amerika’dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan "Adriatica Operasyonu" kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, Uluslararası uyuşturucu “Karteli” Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak Üsküdar’da yakalandığını açıkladı.

İHA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kartel-2 Operasyonu ile kırmızı bültenle aranan Nenad Petrak yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen "Kartel-2 Operasyonu" ile Hırvatistan makamlarınca Interpol tarafından; Kırmızı Bülten ile aranan, Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan "Adriatica Operasyonu" kapsamında organize suç örgütün elebaşı olarak tanımlanan, Uluslararası uyuşturucu "Karteli" Hırvatistan uyruklu Nenad Petrak'ın Üsküdar'da yakalandığını belirterek operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.



Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve Avrupa'da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası uyuşturucu kartelinin elebaşı Nenad Petrak, Hırvatistan adli makamlarınca "Kasten Adam Öldürme", suçundan Interpol tarafından kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranıyordu.

Nenad Petrak, Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (USKOK) raporuna göre dokuz kadar ülkede çok sayıda insanı kendi suç örgütüne bağlayan bir zehir taciri.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan NENAD PETRAK'ın Üsküdar'da olduğu tespit edildi. Yakalanması için İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle hemen Kartel-2 operasyonu başlatıldı ve Uluslararası Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonu düzenleyen kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek."

EN ÇOK OKUNANLAR

Alman medyasında "skandal" hazımsızlık! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Eurofighter sorusuna çok net cevap: Bizi tehdit etmeyin!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Bizim İsrail'e borcumuz yok! Borcu olanlar rahat konuşamıyor
İYİ Parti 9 ayda böyle çöktü: İstifa gerekçelerinin sonu gelmiyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bir zamanların en ünlü modeliydi! Görenler tanıyamıyor: "Kendime yaptığım en büyük kötülük..."
Özel'den tam destek alan HDP'liler tehditler savurdu! Ya Öcalan'a özgürlük...
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Alman mevkidaşı Steinmeier ile Gazze'yi görüştü: Derhal ateşkes sağlanmalı
Küçükçekmece'de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı
SON DAKİKA | İsrail'in 'Sözde Güvenli Bölge Önerisi'ne peş peşe tepkiler: Felaket reçetesi!
ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Kartel-2 Operasyonu ile kırmızı bültenle aranan Nenad Petrak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA