İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Astsubay Yekebağcı'nın ailesine ziyaret

Bakan Yerlikaya, şehidin babası Zeki Yekebağcı, annesi Hayret Yekebağcı ve diğer aile üyeleriyle yakından ilgilendi. Şehidin yeğenleri Hilal, Ömer ve 2 yaşındaki Zeynep ile de sohbet eden Bakan Yerlikaya, "Şehidimizin yeğenleri Hilal, Ömer ve henüz 2 yaşında olan minik Zeynep, amcalarının kahramanlık hikayesiyle büyüyor" dedi.

ŞEHİTLERİN EMANETİ MİLLETİN BAŞ TACI

Şehitlerin emanetlerinin milletin baş tacı olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Aziz hatırasını asla unutmayacağız. Şehidimizin makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ÖMERCAN YEKEBAĞCI'NIN HİKAYESİ

Şehit Ömercan Yekebağcı, 9 yıl önce Suriye'nin El Bab bölgesinde, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlar sırasında şehit olmuştu.