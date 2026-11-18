Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen detaylı analizler sonucunda, 81 ilde arama kaydı bulunan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplam 746 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara teslim edilerek haklarında işlem başlatıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen yol, ev ve iş yeri aramaları ile kimlik kontrollerinde; 474'ü asayiş, 73'ü narkotik, 155'i siber, 37'si kaçakçılık ve organize suçlar, 2'si terör ve 5'i göçmen kaçakçılığı suçlarından olmak üzere toplam 746 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda silah ve kesici delici alet ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZİ AZİM VE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve ailelerimizin huzuru için asayiş suçlarından göçmen kaçakçılığına, uyuşturucuyla mücadeleden siber suçlara kadar her alanda suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.