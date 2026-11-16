İçişleri Bakanlığı duyurdu: 12 ilde siber suçlara büyük darbe: 167 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 12 il merkezli düzenlenen siber suç operasyonlarında nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarına karışan 167 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 32'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

"Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 167 şüpheli yakalandı." 12 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet ve Nitelikli Hırsızlık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 32'si tutuklandı. 31'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 12 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "Yüksek kazanç, yatırım ücreti, araç satış" gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör