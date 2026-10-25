İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 yıllık faili meçhul bebek cinayeti aydınlatıldı: 8 bin 369 hastane kaydı incelendi, anne tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide ölü bulunan bebeğin dosyası, polisin 8 bin 369 kişilik hastane kaydını geriye dönük incelemesiyle 14 yıl sonra çözüldü. Bebeği kız doğduğu ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle doğumdan hemen sonra araziye bıraktığını itiraf eden anne tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş arazide bulunan bebek cesediyle ilgili faili meçhul cinayet, Polis ekiplerimizce yeniden ele alınarak aydınlatıldı. 9 Aralık 2010 tarihinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde boş arazide bulunan bebeğin, yapılan otopsi incelemesinde ağız ve burnunun kapatılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dosya yeniden ele alındı. Yapılan çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş genelindeki hastanelerden elde edilen bilgiler doğrultusunda oluşturulan toplam 8 bin 369 kişilik liste incelendi. Bebeğin bulunduğu bölgede yürütülen saha çalışmaları ve yapılan değerlendirmeler sonucunda; Şüpheli R.Ş., eşi İ.Ş. ve kayınvalidesi D.Ş. yakalandı. Soruşturma kapsamında alınan ifadede R.Ş., doğan bebeğin kız olması ve kayınvalidesinin baskısı nedeniyle bebeği doğumdan hemen sonra bir bez parçasına sararak evinin yakınındaki boş araziye bıraktığını itiraf etti.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.Ş. tutuklandı. İ.Ş. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor; yıllar önce işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Kahraman Polislerimizi, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör