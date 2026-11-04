İçişleri Bakanlığı duyurdu! 464 milyonluk vurguna dev operasyon: 21 ilde 198 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 21 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında vatandaşları 464 milyon lira dolandıran 327 şüphelinin yakalandığını duyurdu. MASAK raporlarında 27,5 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen şebeke üyelerinden 198'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

21 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı 464 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 327 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 198'i tutuklandı. 129'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 27 milyar 509 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 21 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sigorta şirketlerinden haksız sigorta tazminatı temin ederek, Sahte sağlık raporu hazırlama vaadi sunarak, Kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtarak, Yüksek kazanç sağlama amacıyla yatırım vaadiyle, Araç, ev, yedek parça satışı ve sahte araç kiralama ilanları vererek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi.

Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suçlulara göz açtırmıyoruz. Kahraman Polislerimizi, Asayiş Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör