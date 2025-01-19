İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kırmızı bülten ile aranan Ercan Yılmaz ve İbrahim Kaymak yakalandı

Kırmızı Bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak, Ermenistan ile yürütülen diplomatik görüşmeler neticesinde Türk Polisi tarafından Türkiye'ye getirildi.

ERCAN YILMAZ: ULUSLARARASI ARANAN SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI

15 yıldır 43 yakalama emri ile ulusal düzeyde, 14 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan Ercan Yılmaz, Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı suç örgütünün lideri olarak biliniyor.

İBRAHİM KAYMAK: SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ

6 yıldır 10 yakalama emri ile ulusal düzeyde, 1 yıldır ise İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan İbrahim Kaymak, suç örgütü üyesi olarak listede yer alıyordu.

EREN OPERASYONU İLE TUTUKLANDILAR

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda; İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucu her iki şahıs, Ermenistan'da yakalanarak tutuklandı.

TÜRK POLİSİ ADALETE TESLİM ETTİ

Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı koordinasyonunda, suçlarından dolayı Türk Adaletine hesap vermek üzere iki suçlu bugün Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı Bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Ercan Yılmaz ve örgüt üyesi İbrahim Kaymak, Ermenistan ile yürütülen diplomatik görüşmeler neticesinde Türk Polisi tarafından Türkiye'ye getirildi.

ERCAN YILMAZ: ULUSLARARASI ARANAN SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI

15 yıldır 43 yakalama emri ile ulusal düzeyde, 14 yıldır da İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan Ercan Yılmaz, Barış Boyun suç örgütü ile bağlantılı suç örgütünün lideri olarak biliniyor.

İBRAHİM KAYMAK: SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ

6 yıldır 10 yakalama emri ile ulusal düzeyde, 1 yıldır ise İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan İbrahim Kaymak, suç örgütü üyesi olarak listede yer alıyordu.

EREN OPERASYONU İLE TUTUKLANDILAR

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda; İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucu her iki şahıs, Ermenistan'da yakalanarak tutuklandı.

TÜRK POLİSİ ADALETE TESLİM ETTİ

Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı koordinasyonunda, suçlarından dolayı Türk Adaletine hesap vermek üzere iki suçlu bugün Türkiye'ye getirildi.

BAKAN YERLİKAYA: SINIR ÖTESİNDE DE MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen titiz çalışmalardan dolayı ilgili tüm kurumlara teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı: "Kırmızı Bültenle aranan şahısların ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüze ve sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Tigran Dadunts'a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi yalnızca sınırlarımız içinde değil, sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyoruz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yürütülen titiz çalışmalardan dolayı ilgili tüm kurumlara teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı: "Kırmızı Bültenle aranan şahısların ülkemize iadesine yönelik çalışmaları büyük bir titizlikle yürüten Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımıza, İnterpol-Europol Daire Başkanlığımıza, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Başkanlıklarımıza, Ordu İl Emniyet Müdürlüğümüze ve sergiledikleri iş birliği için Ermenistan Adalet Bakan Yardımcısı Tigran Dadunts'a teşekkür ediyoruz. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi yalnızca sınırlarımız içinde değil, sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyoruz. Suçta kibirlenen şehir eşkıyalarını bir bir yakalamaya devam edeceğiz."

TERÖR SUÇLULARININ İADESİ



Yurt dışından iade edilen 12 terör örgütü mensubunun 9'u PKK, 2'si DHKP/C ve 1'i FETÖ üyesiydi. Bu süreç, Türkiye'nin terörle mücadeledeki uluslararası iş birliği gücünü bir kez daha kanıtladı.