İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siber suçlara ağır darbe 35 ilde düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik 35 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 275 kişinin gözaltına alındığını, 75 şüphelinin ise tutuklandığını duyurdu. Açıklamada, 2026 yılı başından bu yana siber suçlardan tutuklananların sayısının 10 bini aştığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi...

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 275 şüpheli yakalandı. 35 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 75'i tutuklandı. 46'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 35 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya platformları üzerinden "ev satış bedeli" temasını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

1 Ocak- 22 Ekim 2026 tarihleri arasında siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 5 bin 62 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 21 bin 378 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10 bin 769'u tutuklandı, 5 bin 260'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör