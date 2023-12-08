İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Başı boş köpekler ilkokul öğrencisine saldırmıştı...

MÜLKİYE MÜFETTİŞLER SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından harekete geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,sosyal medya hesabından "Dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. isimli çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" şeklinde açıklamada bulundu.