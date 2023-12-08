İçişleri Bakanlığı harekete geçti! Başı boş köpekler ilkokul öğrencisine saldırmıştı...

Ankara'nın Keçiören İlçesi Kafkaslar Mahallesi'nde 4. sınıf öğrencisi T. Y., sabah saatlerinde okula giderken sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyerek saldıran köpeklere civardaki mahalle sakinleri zor kurtardı.
SAĞLIK DURUMU KRİTİK
Sağlık ekipleri tarafından Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımda getirilmesinin ardından tedavi altına alınan T.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
"KÖPEKLER ÇOCUĞU PARÇALAMIŞTI"
Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan mahalle sakini, "Balkonda köpekleri gördüm önce oyun oynuyorlar zannettim. Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı zaten. Ambulansı aradım, polisi aradım. Çocuğu paramparça etmişler, resmen yediler çocuğu" şeklinde konuştu. Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri ise başı boş köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi.
MÜLKİYE MÜFETTİŞLER SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olayın ardından harekete geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,sosyal medya hesabından "Dün sabah saat 08.45 sıralarında okuluna gitmek için evinden çıkan ilkokul 4. sınıf öğrencisi T.Y. isimli çocuğumuzun, başı boş köpeklerce saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine; Mülkiye Müfettişlerince tüm yönleri ile araştırılması için soruşturma açılmıştır. Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" şeklinde açıklamada bulundu.