Haberler Yaşam Haberleri İİçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuruları başladı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 22.4.2024 15:04 Son Güncelleme: 22.4.2024 15:04

İİçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuruları başladı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı için başvuru ekranı 22 Nisan Pazartesi günü erişime açıldı. Bakanlık bünyesinde çalışmak üzere lisans, ön lisans ve lise mezunu personel alımı gerçekleştirilecek. Söz konusu alımlar kapsamında bakanlığın merkez teşkilatına 96, taşra teşkilatına 1.512 olmak üzere toplam 1.608 personel alınacak. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır? İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!

İİçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuruları başladı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

İçişleri Bakanlığı personel alımı ekranı adayların erişimine açıldı. Bununla birlikte 1608 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav başvuru tarihi de netleşti. Peki, İçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler? İşte, detaylar!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 1608 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

İçişleri Bakanlığı personel alımı ekranı adayların erişimine açıldı. 1608 sözleşmeli personel alımı sözlü sınav başvuruları 22-26 Nisan tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS ŞARTI ARANACAK

1608 personel alımında ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı aday değerlendirilmeye alınacak.

EN FAZLA 3 TERCİH YAPILABİLECEK

Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabilecek.

Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 4 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacak.

SINAVLAR 8 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sınavlar 27 Mayıs-11 Haziran 2024 tarihlerinde Bakanlık merkez dahil 8 ilde kurulacak olan toplam 12 komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde çalışacak personelden 112 Acil Çağrı Merkezlerinde istihdam edilecek 450 Çağrı Karşılama Personelinin tamamı üniversitelerin 2 yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümünden mezun olanlar arasından alınacak.

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İİçişleri Bakanlığı 1608 personel alımı başvuruları başladı! İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
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