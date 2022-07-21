İçme suyu zehirlenmesi haberlerinin ardından vatandaşlar her ihtimale karşı bu durumun nasıl fark edilebileceği konusunda araştırmalarına başladı. "İçme suyu zehirlenmesi belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı." açıklamasında bulundu. İşte içme suyu zehirlenmesi belirtileri ve detaylar...
Bolu merkeze bağlı Çaydurt bölgesine bağlı Yuva Köyü'nde yaşayan bazı çocuklarda ve yetişkinlerde Kurban Bayramının son gününde karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleri başladı. Çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken zehirlenme vakalarının her gün arttığı ifade edilildi. Çocukların içtiği sulardan mı yoksa yedikleri yemeklerden mi zehirlendiklerinin belirlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sulardan ve yiyeceklerden incelenmek üzere numuneler alındı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildiğini belirterek, "31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor" ifadelerini kullandı.
Bolu merkeze bağlı Çaydurt bölgesine bağlı Yuva Köyü'nde yaşayan bazı çocuklarda Kurban Bayramının son gününde karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleri başladı.
Çocuklar, aileleriyle beraber hastaneye başvurdu. İlk belirlemelere göre 20 çocukta zehirlenme belirtisi görüldü. Hastanelerde yapılan tetkiklerde 20 çocukta bağırsak enfeksiyonu olduğu tespit edildi. Teşhisin ardından çocuklardan 8'inin durumu ağırlaştı. 8 çocuk, durumunun kritik olması nedeniyle Ankara'ya sevk edildi. Çocuklar, Ankara'daki hastanelerde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Zehirlenme vakalarının her gün arttığı ifade edilirken çocukların içtiği sulardan mı yoksa yedikleri yemeklerden mi zehirlendiklerinin belirlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sulardan ve yiyeceklerden incelenmek üzere numuneler alındı.
İşte içme suyu zehirlenmesi durumunda ortaya çıkan belirtiler...
Şiddetli baş ağrısı
Zihinde bulanıklık
Kalp ritminde düzensizlik
Ödem
Yorgunluk ve gerginlik
Kaslarda görülen kramp ve ağrı
Çok yoğun lavaboya çıkma ve ishal durumu
Kusma ve bulantı hissi
Çok şiddetli terleme