Zehirlenme vakalarının her gün arttığı ifade edilirken çocukların içtiği sulardan mı yoksa yedikleri yemeklerden mi zehirlendiklerinin belirlenmesi için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sulardan ve yiyeceklerden incelenmek üzere numuneler alındı.

İşte içme suyu zehirlenmesi durumunda ortaya çıkan belirtiler...

Şiddetli baş ağrısı

Zihinde bulanıklık

Kalp ritminde düzensizlik

Ödem

Yorgunluk ve gerginlik

Kaslarda görülen kramp ve ağrı

Çok yoğun lavaboya çıkma ve ishal durumu

Kusma ve bulantı hissi

Çok şiddetli terleme