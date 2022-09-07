Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenleme kısa süre içinde hayata geçirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

İKİ AŞAMALI DESTEK PLANI

Destek paketi iki aşamalı olacak. Çalışmaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülebilecek ve böylece tasfiyeleri sağlanacak. Düzenlemenin kapsamında, gerçek kişilerin varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlara olan borçları bulunacak. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.