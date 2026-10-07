İdam edildi ama ölmedi! Günler sonra gözlerini açıp konuşmaya başladı

Ölüm cezasının uygulanmasının ardından hayat belirtileri göstermesiyle hastaneye kaldırılan Christa Pike hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tennessee'de gerçekleştirilen infaz girişiminden sağ çıkan 50 yaşındaki mahkûmun günler sonra bilincinin yerine geldiği ve konuşmaya başladığı açıklandı. Pike'ın sağlık durumundaki bu gelişme, infaz sürecinin ardından yaşanan sıra dışı olayın boyutunu yeniden gündeme taşıdı.
İnfazdan sonra hastaneye kaldırıldı
Christa Pike'ın hikâyesi, infaz işleminin beklenenden farklı ilerlemesiyle başladı. Tennessee'de zehirli iğne kullanılarak gerçekleştirilen idam sırasında verilen ilaçlara rağmen Pike'ın yaşam belirtileri devam etti. Bunun üzerine cezaevinden hastaneye sevk edilen mahkûm, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Doktorlar, vücuduna verilen yüksek miktardaki pentobarbitalin etkisini azaltmak için tedavi uygularken Pike'ın sağlık durumu yakından takip edildi. İlk günlerde hayatta kalıp kalamayacağı ve hayatta kalması halinde bilişsel durumunun nasıl olacağı konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyordu.
Günler sonra beklenmedik gelişme
Tedavinin ilerleyen günlerinde Pike'ın durumunda dikkat çekici bir değişiklik meydana geldi. Avukatlarının yaptığı açıklamaya göre 50 yaşındaki mahkûmun bilinci açıldı ve konuşmaya başladı.
Pike'ın avukatları, yaşanan iyileşmenin tıbbi açıdan emsalsiz olduğunu belirterek sürecin uzun bir iyileşme dönemine dönüşebileceğine dikkat çekti. Pike halen yoğun bakımda tutuluyor ve tedavisi sürüyor.
Dosyanın geçmişi 1995'e uzanıyor
Christa Pike, 1995 yılında Colleen Slemmer'in öldürülmesi nedeniyle suçlu bulunmuş ve ölüm cezasına çarptırılmıştı. Pike, yaklaşık 30 yıl boyunca infazını bekledi.
Hukuk ekibi ise geçmiş yıllarda yaptığı savunmalarda Pike'ın çocukluk döneminde ağır travmalar yaşadığını ve ilk yargılama sürecinde yeterli hukuki savunmadan yararlanamadığını ileri sürdü.
Tennessee'de infazlar askıya alındı
Pike'ın infaz girişiminin ardından yaşananlar Tennessee'de de önemli sonuçlar doğurdu. Eyalet Valisi Bill Lee, olayın ardından yılın geri kalanında yapılması planlanan infazların askıya alınacağını açıkladı. Eyaletin cezaevi direktörü de görevinden ayrıldı.
Pike'ın infazı daha önce de hukuki süreç nedeniyle ertelenmişti. Temyiz mahkemesinin infazı durdurmasının ardından Tennessee Başsavcılığı Yüksek Mahkeme'ye başvurdu. Bu kararın sonrasında infaz işlemi gerçekleştirildi.
Yaşanan son gelişmeyle birlikte gözler şimdi Pike'ın sağlık durumuna ve olayın ardından yürütülen hukuki sürece çevrildi.