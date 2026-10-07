İdam edildi ama ölmedi! Günler sonra gözlerini açıp konuşmaya başladı

Günler sonra beklenmedik gelişme

Tedavinin ilerleyen günlerinde Pike'ın durumunda dikkat çekici bir değişiklik meydana geldi. Avukatlarının yaptığı açıklamaya göre 50 yaşındaki mahkûmun bilinci açıldı ve konuşmaya başladı.

Pike'ın avukatları, yaşanan iyileşmenin tıbbi açıdan emsalsiz olduğunu belirterek sürecin uzun bir iyileşme dönemine dönüşebileceğine dikkat çekti. Pike halen yoğun bakımda tutuluyor ve tedavisi sürüyor.